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Центробанк подтвердил отмену комиссии на покупку валюты у брокеров

ЦБ разрешил гражданам с 11 апреля обналичивать евро со старых счетов

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Центробанк распорядился возобновить с 18 апреля продажу наличной валюты гражданам. Эта мера затронет только ту валюту, которая поступила в банки с 9 апреля. Об этом сообщили в пятницу, 8 апреля, в пресс-службе регулятора.

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Также владельцы валютных счетов или вкладов, открытых до 9 марта этого года, с 11 апреля смогут снять наличными и доллары, и евро, если лимит $10 тыс. или их эквивалент в евро не выбран. Эти ограничения будут действовать до 9 сентября. При этом средства, превышающие лимит, могут быть сняты в рублях.

«Конвертация при необходимости проводится по курсу банка, но выдаваемая сумма не может быть меньше суммы, рассчитанной с использованием официального курса Банка России на день выдачи», — сообщили в Банке России.

Ранее снять средства вне зависимости от валюты счета можно было только в американских долларах, конвертация в которые происходила согласно рыночному курсу на момент выдачи.

Тогда же стало известно о намерении Центробанка с 11 апреля снизить ключевую ставку на 300 б.п., до 17,00% годовых. Регулятор в сообщении отметил, что наблюдается устойчивый приток средств на срочные депозиты.

Ранее Центробанк ввел с 9 марта по 9 сентября временный порядок операций с наличной валютой для физических лиц. В этот период нельзя будет снять более $10 тыс. с валютных вкладов. Оставшиеся деньги можно получить, но только в рублях по курсу на день выдачи.

С 10 марта до 10 сентября 2022 года ЦБ также ввел временный порядок операций с наличной валютой для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Во время действия этой меры компании-резиденты и ИП-резиденты могут получить наличные доллары США, японские иены, фунты стерлингов и евро в пределах $5 тыс., только чтобы оплатить расходы по зарубежным командировкам.

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