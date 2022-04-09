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Синоптики рассказали о погоде в Москве и Московской области 9 апреля

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В субботу, 9 апреля, москвичей ожидает облачная погода. Временами будет идти дождь, о чем говорится в сообщении Гидрометцентра России.

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Днем в Москве температура воздуха составит +7…+12 градусов, ночью столбики термометров покажут -1…+4 градуса.

В Подмосковье в дневные часы будет 7–12 градусов тепла, в ночные похолодает до -1…+4 градусов.

Южный и юго-западный ветер будет дуть со скоростью 5–10 м/c.

Атмосферное давление составит 737 мм ртутного столба.

Накануне ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что похолодание в Москве начнется в ночь на субботу, 9 апреля, и все выходные будут идти дожди. Также в апреле еще ожидаются заморозки.

8 апреля научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что днем в городе установилась погода, характерная для второй половины мая. Метеоролог уточнил, что потепление было вызвано приходом воздушных масс из Средней Азии и с севера Африки. Однако затем температура понизится.

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