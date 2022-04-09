Прямой эфир
Армия
В Минобороны РФ заявили о значительном арсенале «Точек-У» в распоряжении ВСУ
Мир
МИД РФ заявил об очевидных доказательствах вины Киева в обстреле Краматорска
Армия
Минобороны РФ сообщило о минировании националистами химзавода в Авдеевке
Мир
Глава Еврокомиссии передала Зеленскому опросник по вступлению в ЕС
Экономика
Псаки анонсировала обсуждение спецоперации РФ на переговорах США и Индии
Мир
Чижов спрогнозировал скорое исчерпание лимита санкций ЕС против России
Армия
Минобороны заявило о безвозмездной передаче Украине спасательного судна «Сапфир»
Экономика
Санкции ЕС не коснутся транзита грузов с основной территории РФ в Калининград
Политика
В РФ предложили упразднить упрощенный порядок выдачи виз для чиновников из ЕС
Общество
Вильфанд предупредил о предстоящих заморозках в Москве в апреле и мае
Экономика
Центробанк подтвердил отмену комиссии на покупку валюты у брокеров
Сюжет:

В США рассказали о проблемах в конгрессе с инициативой по имуществу россиян

WP: конгрессу США помешали принять закон об изъятии активов российских бизнесменов
0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Американские конгрессмены не смогли принять законодательную инициативу, которая наделяет администрацию США полномочиями изымать имущество россиян и передавать полученные средства Украине, о чем стало известно в пятницу, 8 апреля.

Скачок давления: как санкции повлияют на россиян
Что изменится в ближайшее время в жизни рядовых граждан

Как сообщает The Washington Post, препятствием к принятию данного решения стала позиция неправительственной организации Американский союз защиты гражданских свобод (АСЗГС). Ее представители предупредили законодателей о противоречии принимаемой инициативе Конституции США, что может привести к отмене закона судебной властью.

«Представители АСЗГС предупредили, что эта инициатива, вероятно, будет отменена судебной властью, если ее примут в том виде, как сейчас, а это даст России потенциальную возможность победить Соединенные Штаты в пропагандистской борьбе», — цитирует издание двух информаторов, знакомых с вопросом.

Инициаторами закпроекта стали демократ Том Малиновски и республиканец Джо Уилсон. Они предложили наделить администрацию Байдена правом конфисковать имущество российских бизнесменов, против которых введены санкции, на сумму более $5 млн. Законопроект предусматривал передачу вырученных от продажи активов наличных Украине в качестве военной и гуманитарной помощи.

«Этот законопроект был настолько неконституционным, что российский гражданин, против которого введены санкции, смог бы оспорить его и выиграть в американском суде. Да и последний, вероятно, отменил бы и закон, и санкции как неконституционные», — заявил директор по федеральной политике АСЗГС Кристофер Андерс.

7 апреля минфин США расширил санкционные списки, добавив в них 29 российских компаний и восемь граждан РФ. Одна из попавших под ограничения компаний — крупнейший производитель алмазов, группа горнодобывающих компаний «Алроса».

Также официальный представитель Белого дома Джен Псаки сообщила, что президент США Байден подпишет законопроект. Ранее в этот день сенат конгресса проголосовал за его одобрение. В марте документ уже подписал американский лидер и одобрила палата представителей конгресса США, поэтому новый документ можно считать просто кодификацией.

Западные страны продолжают вводить новые санкции против РФ, после того как 24 февраля Россия начала проведение операции по защите мирного населения Донбасса. За несколько дней до этого ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Тогда власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022