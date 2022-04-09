В США рассказали о проблемах в конгрессе с инициативой по имуществу россиян

Американские конгрессмены не смогли принять законодательную инициативу, которая наделяет администрацию США полномочиями изымать имущество россиян и передавать полученные средства Украине, о чем стало известно в пятницу, 8 апреля.

Как сообщает The Washington Post, препятствием к принятию данного решения стала позиция неправительственной организации Американский союз защиты гражданских свобод (АСЗГС). Ее представители предупредили законодателей о противоречии принимаемой инициативе Конституции США, что может привести к отмене закона судебной властью.

«Представители АСЗГС предупредили, что эта инициатива, вероятно, будет отменена судебной властью, если ее примут в том виде, как сейчас, а это даст России потенциальную возможность победить Соединенные Штаты в пропагандистской борьбе», — цитирует издание двух информаторов, знакомых с вопросом.

Инициаторами закпроекта стали демократ Том Малиновски и республиканец Джо Уилсон. Они предложили наделить администрацию Байдена правом конфисковать имущество российских бизнесменов, против которых введены санкции, на сумму более $5 млн. Законопроект предусматривал передачу вырученных от продажи активов наличных Украине в качестве военной и гуманитарной помощи.

«Этот законопроект был настолько неконституционным, что российский гражданин, против которого введены санкции, смог бы оспорить его и выиграть в американском суде. Да и последний, вероятно, отменил бы и закон, и санкции как неконституционные», — заявил директор по федеральной политике АСЗГС Кристофер Андерс.

7 апреля минфин США расширил санкционные списки, добавив в них 29 российских компаний и восемь граждан РФ. Одна из попавших под ограничения компаний — крупнейший производитель алмазов, группа горнодобывающих компаний «Алроса».

Также официальный представитель Белого дома Джен Псаки сообщила, что президент США Байден подпишет законопроект. Ранее в этот день сенат конгресса проголосовал за его одобрение. В марте документ уже подписал американский лидер и одобрила палата представителей конгресса США, поэтому новый документ можно считать просто кодификацией.

Западные страны продолжают вводить новые санкции против РФ, после того как 24 февраля Россия начала проведение операции по защите мирного населения Донбасса. За несколько дней до этого ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Тогда власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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