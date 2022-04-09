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Представитель Пентагона Кирби рассказал о желании США увидеть поражение России на Украине

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Пентагон надеется увидеть поражение России в итоге спецоперации по защите мирного населения Донбасса, заявил официальный представитель американского минобороны Джон Кирби в пятницу, 8 апреля.

Дело в технике: Вооруженные силы РФ уничтожают военные объекты по всей Украине
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«Мы хотим увидеть, как господин Владимир Путин и российская армия… проиграют эту битву на территории Украины. Речь идет о территории Украины, о ее суверенитете, жизнях ее граждан, которые подвергаются уничтожению. Очевидно, что мы хотим, чтобы этому был положен конец и чтобы Украина восстановила свою целостность», — сообщил он в ходе брифинга.

Кирби в очередной раз подтвердил намерение США поддерживать Украину «в ее усилиях по защите своих граждан и суверенитета».

6 апреля сенат США одобрил законопроект, который позволит поставлять Украине вооружения по программе ленд-лиза. Документ предполагает расширение возможностей для президента США Джо Байдена по ускоренному и упрощенному предоставлению Киеву вооружений.

В этот же день Джо Байден пояснил, что Вашингтон не может публично объявлять о каждой передаче военной техники, потому что американские союзники и партнеры снабжают Украину через США. При этом отмечалось, что каждый день Киеву идет поток передового вооружения и боеприпасов.

5 апреля Вашингтон распорядился направить Украине оборонную продукцию и ресурсы для военной подготовки и обучения на $100 млн. Об этом говорится в опубликованном Белым домом меморандуме.

Еще в феврале директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук отметил, что поставки оружия на Украину и учения НАТО негативно сказываются на урегулировании конфликта в Донбассе. Он отметил, что страну очень быстро «накачивают оружием», и упомянул поставки вооружений, отправку в страну военных советников и инструкторов.

Ситуация в Донбассе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР и пообещал оказать поддержку республикам.

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