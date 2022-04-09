Уилл Смит отстранен от мероприятий Американской киноакадемии на 10 лет

Совет директоров Академии кинематографических искусств и наук в пятницу утром вынес решение по инциденту на церемонии вручения премии «Оскар», когда Уилл Смит дал пощечину и выкрикнул ругательства в адрес ведущего Криса Рока, о чем стало известно 8 апреля.

«Киноакадемия США на 10 лет запретила актеру Уиллу Смиту участие в своих мероприятиях за инцидент на 94-й церемонии вручения премии «Оскар» 27 марта. Смит через своего представителя заявил, что «принимает и уважает решение академии», — пишет The Hollywood Reporter.

Смиту запретили появляться на церемонии вручения премии «Оскар» и посещать любые другие мероприятия академии. Отмечается, что право на номинации и победы в дальнейшем сохраняются за актером.

По словам агента Уилла Смита, актер «принимает и уважает решение академии».

Голливудский актер и музыкант Уилл Смит на 94-й церемонии вручения кинонаград «Оскар» стал участником неоднозначного инцидента, во время которого вышел на сцену и ударил по лицу ведущего Криса Рока. Последний неуместно пошутил над супругой Смита и последствиями ее болезни.

Как рассказали в оргкомитете кинопремии, Смита сразу после инцидента попросили покинуть здание, однако он отказался. Кроме того, продюсер шоу добавил, что правоохранители были готовы задержать актера, однако этого не произошло, потому что Крис Рок отказался писать на него заявление в полицию.

В тот же вечер Смит стал лауреатом премии «Оскар» в номинации «Лучший актер» за работу в картине о семье теннисисток Уильямс «Король Ричард». В торжественной речи он извинился перед академией и коллегами-номинантами за случившийся ранее инцидент с Крисом Роком.