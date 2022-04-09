Британские ученые разработали методику по омоложению клеток кожи на 30 лет

Британские ученые разработали методику, позволяющую омолодить клетки кожи на 30 лет. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Института Бабрэма, опубликованном в пятницу, 8 апреля.

Отмечается, что первые опыты по возможному включению генов, отвечающих за работу стволовых клеток, для омоложения организма человека были проведены еще в 2016 году на мышах, проживших на 20% дольше благодаря подобному методу.

Научный сотрудник института Дилджит Гилл и его коллеги использовали этот подход для избирательного омоложения культур клеток кожи, извлеченных из тела пожилых людей и мышей. Была разработана специальная система, позволяющая временно активировать четыре ключевых гена MYC, OCT4, SOX2 и KLF4, отвечающих за рост эмбриональных стволовых клеток.

Для ее тестирования ученые собрали образцы клеток нескольких добровольцев возрастом в 38 и 53 года, часть из которых страдала от хронических заболеваний.

В результате исследований выяснилось, что такая методика омолодила культуры клеток кожи на 10–30 лет в зависимости от того, насколько долго оставались активными ключевые гены.

По словам исследователей, эта процедура не только заставила клетки кожи вырабатывать больше коллагена и других белков, а также интенсивнее делиться и перемещаться по культуре, но и заметно повлияла на активность участков ДНК, связанных с развитием старческих болезней, в частности болезни Альцгеймера и катаракты глаза.

«Наши опыты стали большим шагом вперед в изучении феномена репрограммирования клеток. Мы доказали, что клетки можно омолодить без потери ими их специализации, а также показали, что эта процедура восстанавливает часть потерянных функций. Особенно многообещающим выглядит то, что омоложение привело к снижению активности генов, связанных со старческими болезнями», — подчеркнул Гилл.

Ученые надеются, что их разработка значительно продвинет человечество к решению проблемы омоложения организма пожилых людей.

В декабре 2021 года японские ученые создали инновационный продукт на основе пептида, который способен разрушать старые клетки (зомби-клетки), которые с возрастом перестают воспроизводиться и накапливаться в организме человека. По словам разработчиков, их вакцина способна помочь тем, кто испытывает проблемы с жесткими кровеносными сосудами, диабетом и рядом других заболеваний.