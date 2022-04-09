Прямой эфир
Армия
В Минобороны РФ заявили о значительном арсенале «Точек-У» в распоряжении ВСУ
Мир
МИД РФ заявил об очевидных доказательствах вины Киева в обстреле Краматорска
Мир
Пентагон признался в передаче применимых для контратак данных Киеву
Мир
Глава Еврокомиссии передала Зеленскому опросник по вступлению в ЕС
Экономика
Псаки анонсировала обсуждение спецоперации РФ на переговорах США и Индии
Мир
Каймановы острова заморозили миллиарды долларов в связи с антироссийскими санкциями
Армия
Минобороны заявило о безвозмездной передаче Украине спасательного судна «Сапфир»
Экономика
Санкции ЕС не коснутся транзита грузов с основной территории РФ в Калининград
Политика
В РФ предложили упразднить упрощенный порядок выдачи виз для чиновников из ЕС
Общество
Вильфанд предупредил о предстоящих заморозках в Москве в апреле и мае
Экономика
Центробанк подтвердил отмену комиссии на покупку валюты у брокеров

Британские ученые разработали методику по омоложению клеток кожи на 30 лет

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Британские ученые разработали методику, позволяющую омолодить клетки кожи на 30 лет. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Института Бабрэма, опубликованном в пятницу, 8 апреля.

В поле зрения: ученые открыли ген наследственной слепоты
Болезнь вызывает мутация, из-за которой перестает вырабатываться важный белок

Отмечается, что первые опыты по возможному включению генов, отвечающих за работу стволовых клеток, для омоложения организма человека были проведены еще в 2016 году на мышах, проживших на 20% дольше благодаря подобному методу.

Научный сотрудник института Дилджит Гилл и его коллеги использовали этот подход для избирательного омоложения культур клеток кожи, извлеченных из тела пожилых людей и мышей. Была разработана специальная система, позволяющая временно активировать четыре ключевых гена MYC, OCT4, SOX2 и KLF4, отвечающих за рост эмбриональных стволовых клеток.

Для ее тестирования ученые собрали образцы клеток нескольких добровольцев возрастом в 38 и 53 года, часть из которых страдала от хронических заболеваний.

В результате исследований выяснилось, что такая методика омолодила культуры клеток кожи на 10–30 лет в зависимости от того, насколько долго оставались активными ключевые гены.

По словам исследователей, эта процедура не только заставила клетки кожи вырабатывать больше коллагена и других белков, а также интенсивнее делиться и перемещаться по культуре, но и заметно повлияла на активность участков ДНК, связанных с развитием старческих болезней, в частности болезни Альцгеймера и катаракты глаза.

«Наши опыты стали большим шагом вперед в изучении феномена репрограммирования клеток. Мы доказали, что клетки можно омолодить без потери ими их специализации, а также показали, что эта процедура восстанавливает часть потерянных функций. Особенно многообещающим выглядит то, что омоложение привело к снижению активности генов, связанных со старческими болезнями», — подчеркнул Гилл.

Ученые надеются, что их разработка значительно продвинет человечество к решению проблемы омоложения организма пожилых людей.

В декабре 2021 года японские ученые создали инновационный продукт на основе пептида, который способен разрушать старые клетки (зомби-клетки), которые с возрастом перестают воспроизводиться и накапливаться в организме человека. По словам разработчиков, их вакцина способна помочь тем, кто испытывает проблемы с жесткими кровеносными сосудами, диабетом и рядом других заболеваний.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022