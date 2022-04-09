Британские ученые раскрыли механизм передачи информации между грибами

Ученые из Университета западной Англии узнали, что грибы общаются друг с другом, как люди, используя вместо языка электрические сигналы. Такие данные следуют из материала в журнале Royal Society Open Science в среду, 6 апреля.

Отмечается, что грибы обмениваются информацией в виде электрических импульсов с помощью гифов — нитевидных структур под землей. При соприкосновении с древесиной скорость сигналов сильно увеличивалась, выяснили ученые.

Во время эксперимента были изучены четыре вида грибов: эноки, щелелистник обыкновенный, призрачный гриб и кордицепс китайский. Активность их общения измеряли с помощью микроэлектродов, вставленных в колонизированный мицелием субстрат.

Как оказалось, в передаче сигналов есть некая закономерность: в активные периоды грибы говорили до 50 «слов», а самыми «общительными» признали вид щелелистника.

Теперь ученые пытаются выяснить, действительно ли между грибами происходит общение или это просто следствие растущих конфиков гифов, несущих в себе заряд.

Ранее, 29 марта, специалисты из Алтайского государственного университета разработали средство для лечения ран из ожогов из грибов вида опенок осенний. Из них будут выделять хитозан, который вместе с хитином обычно используют в качестве лекарственных ранозаживляющих средств. По словам ученых, способ получения хитозана из грибов очень доступен — грибы культивируются на субстратах отходов сельского хозяйства в лаборатории на базе университета. Уже через год исследователи планируют получить опытный образец ранозаживляющей повязки.