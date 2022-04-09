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Минобороны: Россия передала Украине спасательное судно «Сапфир»

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Россия безвозмездно передала Украине спасательное судно «Сапфир», о чем в пятницу, 8 апреля, заявил глава Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

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«8 апреля 2022 г. российской стороной безвозмездно и без всяких условий передано Украине спасательное судно «Сапфир» в заранее согласованном с Международной морской спасательной службой районе передачи (RR-2)», — сказано в сообщении.

Мизинцев уточнил, что Вооруженные Силы России (ВС РФ) ежедневно с 08:00 до 19:00 (мск) открывают морской гуманитарный коридор — безопасную полосу движения в юго-западном направлении от территориального моря Украины.

При этом киевские власти, по-прежнему, не подтверждают и всячески уклоняются от взаимодействия в решении вопроса обеспечения безопасного выхода иностранных судов в район сбора. В свою очередь, со стороны Российской Федерации принимается весь комплекс исчерпывающих мер по обеспечению гражданского судоходства в акваториях Черного, Азовского и Средиземного морей», — добавил он.

Мизинцев отметил, что Россия призывает Международную морскую организацию и руководство компаний судовладельцев оказать влияние на официальный Киев для незамедлительного принятия мер по деблокированию и обеспечению безопасного выхода судов иностранных государств из портов Украины.

Россия 24 марта объявила о создании гуманитарного коридора для выхода 67 иностранных судов из украинских портов. Отмечается, что протяженность гуманитарного коридора составляет 80 морских миль в юго-западном направлении, ширина полосы движения — 3 мили. Время действия коридора: ежедневно с 08:00 до 19:00 мск начиная с 25 марта.

В Минобороны РФ добавили, что созданная официальным Киевом во внутренних водах Украины и территориальном море высокая минная опасность не позволяет судам безопасно покинуть порты Николаева, Черноморска, Очакова, Одессы, Южного и выйти в открытое море.

До этого, 19 марта, в ФСБ РФ сообщили, что ВМС Украины установили минные заграждения на подходах к портам Одесса, Очаков, Черноморск и Южный. По данным спецслужбы, из-за шторма стали происходить обрывы тросов, соединяющих мины с донными якорями. Под воздействием ветра и течения мины свободно перемещаются в западной части Черного моря, отметили в ФСБ.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости республик.

С 24 февраля Россия проводит специальную операцию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины.

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