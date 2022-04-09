Прямой эфир
Армия
В Минобороны РФ заявили о значительном арсенале «Точек-У» в распоряжении ВСУ
Мир
МИД РФ заявил об очевидных доказательствах вины Киева в обстреле Краматорска
Армия
Минобороны РФ сообщило о минировании националистами химзавода в Авдеевке
Мир
Глава Еврокомиссии передала Зеленскому опросник по вступлению в ЕС
Экономика
Псаки анонсировала обсуждение спецоперации РФ на переговорах США и Индии
Мир
Чижов спрогнозировал скорое исчерпание лимита санкций ЕС против России
Армия
Минобороны заявило о безвозмездной передаче Украине спасательного судна «Сапфир»
Культура
Киноакадемия США на 10 лет отстранила Уилла Смита от участия в мероприятиях
Политика
В РФ предложили упразднить упрощенный порядок выдачи виз для чиновников из ЕС
Общество
Вильфанд предупредил о предстоящих заморозках в Москве в апреле и мае
Экономика
Центробанк подтвердил отмену комиссии на покупку валюты у брокеров

Байден дважды запнулся в ходе выступления на тему американских возможностей

Президент США Байден дважды запнулся во время выступления в Вашингтоне
0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент США Джо Байден в пятницу, 8 апреля, два раза запнулся, выступая на торжественном мероприятии в Белом доме. Трансляцию выступления вел телеканал CBS на своем YouTube-канале.

Не НАТО ссориться: внутри альянса наметился разлад
Кто выступает против разрыва контактов с Россией

«Америка — это нация, которую можно определить одним словом. Я был у подножия… Извините, Гималаев. Вместе с Си Цзиньпином. Я с ним путешествовал. Когда я был вице-президентом. Проехал 17 тыс. миль. Но это не факт», — сказал американский лидер.

Байден хотел отметить, что США можно описать словом «возможности». Именно эту тему он затронул в разговоре с лидером КНР.

Ранее, 6 апреля, бывший врач Белого дома, член палаты представителей Республиканской партии Ронни Джексон заявил, что когнитивные способности Байдена ухудшились до такой степени, что представляют «проблему национальной безопасности». В частности, он указал на склонность Байдена к медлительности в речи и оговоркам как доказательства своей правоты. При этом американцы всё сильнее беспокоятся, замечая подобные эксцессы лидера США на мировой арене.

Джо Байден привлек внимание общественности странными выступлениями в ходе европейского турне в конце марта. Выступая в Польше 26 марта, он не смог сразу выговорить название города Мариуполь.

Днем ранее, 25 марта, Байден посетил американских солдат из 82-й воздушно-десантной дивизии, которая базируется в польском Жешуве, и высказался о мужестве украинских людей, которое солдаты оценят сами, когда окажутся на Украине.

15 марта во время выступления лидер США заявил, что на запланированном мероприятии в Белом доме отсутствует вице-премьер Камала Харрис по причине болезни ее супруга, при этом мужа своего заместителя американский лидер назвал «мужем первой леди». Супруга американского президента поспешила поправить его, заявив, что муж первой леди — это он сам.

6 марта Байден перепутал Россию и Украину, комментируя российскую операцию по защите мирного населения в Донбассе. Американский лидер заявил, что президент РФ Владимир Путин «решил вторгнуться в Россию». Ранее, 1 марта, Байден перепутал Украину с Ираном, заявив о том, что «Путин может окружить Киев танками, но он никогда не завоюет сердца и души иранского народа».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022