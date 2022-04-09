Байден дважды запнулся в ходе выступления на тему американских возможностей

Президент США Джо Байден в пятницу, 8 апреля, два раза запнулся, выступая на торжественном мероприятии в Белом доме. Трансляцию выступления вел телеканал CBS на своем YouTube-канале.

«Америка — это нация, которую можно определить одним словом. Я был у подножия… Извините, Гималаев. Вместе с Си Цзиньпином. Я с ним путешествовал. Когда я был вице-президентом. Проехал 17 тыс. миль. Но это не факт», — сказал американский лидер.

Байден хотел отметить, что США можно описать словом «возможности». Именно эту тему он затронул в разговоре с лидером КНР.

Ранее, 6 апреля, бывший врач Белого дома, член палаты представителей Республиканской партии Ронни Джексон заявил, что когнитивные способности Байдена ухудшились до такой степени, что представляют «проблему национальной безопасности». В частности, он указал на склонность Байдена к медлительности в речи и оговоркам как доказательства своей правоты. При этом американцы всё сильнее беспокоятся, замечая подобные эксцессы лидера США на мировой арене.

Джо Байден привлек внимание общественности странными выступлениями в ходе европейского турне в конце марта. Выступая в Польше 26 марта, он не смог сразу выговорить название города Мариуполь.

Днем ранее, 25 марта, Байден посетил американских солдат из 82-й воздушно-десантной дивизии, которая базируется в польском Жешуве, и высказался о мужестве украинских людей, которое солдаты оценят сами, когда окажутся на Украине.

15 марта во время выступления лидер США заявил, что на запланированном мероприятии в Белом доме отсутствует вице-премьер Камала Харрис по причине болезни ее супруга, при этом мужа своего заместителя американский лидер назвал «мужем первой леди». Супруга американского президента поспешила поправить его, заявив, что муж первой леди — это он сам.

6 марта Байден перепутал Россию и Украину, комментируя российскую операцию по защите мирного населения в Донбассе. Американский лидер заявил, что президент РФ Владимир Путин «решил вторгнуться в Россию». Ранее, 1 марта, Байден перепутал Украину с Ираном, заявив о том, что «Путин может окружить Киев танками, но он никогда не завоюет сердца и души иранского народа».