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СКР возбудил уголовное дело о массовой гибели людей после ракетного удара в Краматорске

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Массовую гибель гражданского населения в результате удара украинскими войсками «Точкой-У» по Краматорску будут расследовать в Главном следственном управлении Следственного комитета РФ (СКР), о чем в пятницу, 8 апреля, сообщили в пресс-службе ведомства.

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«Возбуждено уголовное дело в отношении командира бригады ВСУ и иных неустановленных лиц. В их действиях следствие усматривает признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации)», — заявили в СКР.

Следствие установило, что 8 апреля военнослужащие 19-й отдельной ракетной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) выполняли преступные приказы командира бригады и иных вышестоящих командиров и должностных лиц минобороны страны. Применяя тактический ракетный комплекс «Точка-У» с кассетным зарядом с высокими поражающими свойствами, они прицельно обстреляли объекты гражданской инфраструктуры в районе ж/д вокзала города Краматорска ДНР.

Жертвами удара стали не менее 30 человек, среди которых есть дети, не менее 100 человек получили ранения различной степени тяжести.

«При этом украинская сторона распространила заведомо ложные сведения о том, что удар по городу был нанесен российскими военнослужащими», — добавили в ведомстве.

Следователям уже удалось предварительно установить личность командира бригады, круг лиц, исполнивших его приказ, выясняется.

О ракетном ударе по Краматорску сообщили ранее 8 апреля. По данным штаба территориальной обороны ДНР, обломки ракеты ТРК «Точка-У» упали в непосредственной близости с вокзалом.

Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин назвал это военным преступлением со стороны Украины. В Минобороны РФ заявили, в свою очередь, что все заявления о якобы совершенной Россией «ракетной атаке» по ж/д вокзалу города Краматорск являются провокацией.

Российский МИД заверил, что Киеву не удастся уйти от ответственности за обстрел Краматорска. Дипломаты подчеркнули, что подобные бесчеловечные действия киевского режима «подтверждают обоснованность задач специальной военной операции».

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по защите Донбасса. В Кремле тогда отметили, что спецоперация также преследует цели по демилитаризации и денацификации Украины. Решение было принято на фоне обострения в середине февраля обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Как подчеркнули в Минобороны, ВС РФ наносят удары по военной инфраструктуре Украины.

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