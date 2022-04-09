В Пентагоне рассказали о желаемых США ожиданиях от спецоперации РФ

Официальный представитель Пентагона Джон Кибри в пятницу, 8 апреля, рассказал об ожиданиях от спецоперации по защите мирного населения Донбасса, которые хочет видеть Вашингтон.

«Мы хотим увидеть, как господин [президент РФ] Владимир Путин и российская армия... проиграют эту битву на территории Украины. Речь идет о территории Украины, о ее суверенитете, жизнях ее граждан, которые подвергаются уничтожению. Очевидно, что мы хотим, чтобы этому был положен конец, и чтобы Украина восстановила свою целостность», — сообщил Кирби в ходе брифинга.

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