Минобороны РФ показало переправу военной техники в Донбассе

Министерство обороны РФ опубликовало в четверг, 9 апреля, кадры движения военной техники по понтонной переправе через реку Северский Донец.

На них видно, как российская военная техника преодолевает водную преграду по понтонной переправе, которую навели инженеры Западного военного округа в ходе проведения специальной военной операции по защите Донбасса.

В ходе наступления в Харьковской области российские войска осуществляют по переправе переброску сил и совершают марши. Чтобы узнать наилучший маршрут и проверить его безопасность, военные использую разведывательные подразделения и беспилотные летательные аппараты.

Переправа очень важна: благодаря ее наличию военнослужащие российской армии совместно с силами народной милиции Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) успешно развивают наступление на юге Харьковской области. Благодаря ему силы Вооруженных сил Украины и националистов уже успешно были выбиты из Изюма.

Во время отступления радикалы взорвали автомобильные и железнодорожные мосты, но это не помешало инженерно-саперному батальону Западного военного округа (ЗВО) первыми прибыть на место переправы и навести понтоны.

В настоящее время инженеры ЗВО уже несколько недель сохраняют и поддерживают жизнь переправы, организуют движение грузов, техники, вооружения и другого имущества для переброски российских войск и дальнейшего развития наступления.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.