На Disney+ вышел шестой сериал франшизы «Кинематографическая вселенная Marvel» «Лунный рыцарь». Причем шестой всего за год, начиная с «Ванда/Вижн»! А полнометражных фильмов там уже 27, правда, за гораздо больший срок, с 2008 года. Сериал стартовал с двух эпизодов, до 4 мая выйдут еще четыре, чтобы успеть до мировой премьеры полнометражного блокбастера «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» (дата выхода в России пока неизвестна).

Лунный рыцарь — персонаж для большинства непосвященных и не-гиков новый. Обычно Marvel так или иначе анонсирует героев в своих фильмах. Например, бегут Мстители биться с каким-нибудь Таносом и мимоходом общаются с малозаметным человеком, который потом оказывается супергероем. Или презентация персонажа может произойти в одной из сцен после титров.

Но здесь совершенно другое. Оскар Айзек вообще никогда не играл в марвеловских блокбастерах, он больше по «Звездным войнам» и «Людям Икс», а большинству зрителей всё же известен как блестящий драматический актер. Среди его лучших работ — «Внутри Льюина Дэвиса», «Из машины», «Ван Гог. На пороге вечности», кроме того, он блестяще воплотил образ герцога Лето Атрейдеса в новой «Дюне».

Сюжет «Лунного рыцаря» даже после двух эпизодов не вполне ясен. Главного героя зовут Стивен, он самый обычный лузер, продает сувениры в музее египетских древностей, а сам дома изучает древние языки и археологию, очень эрудирован. Страдает лунатизмом, у него видения и голоса, жить ему непросто. Однажды Стивен узнает, что он как бы и не настоящий, просто маска, аватар, который использует некий Марк, авантюрист, воин и прислужник одного древнего египетского бога. Марк до поры прятался в подсознании Стивена, а теперь хочет обратно завладеть телом, и похоже, что это не биполярное расстройство. Хотя, может, и оно, потому что монстров, гоняющихся периодически за Стивеном, больше никто не видит.

Кроме того, Стивен знакомится с главой загадочной секты, которого играет Итан Хоук. У проповедника на руке татуировка с весами, которые двигаются, когда он касается человека. Перевесит чаша зла — человек немедленно умирает. Добра — живет себе дальше. У этого проповедника явно виды на Стивена, и их отношения должны стать основной сюжетного стержня сериала.

Но вот что важно: всё действие «Лунного рыцаря» разворачивается, по сути, в такой же далекой галактике, как и «Звездные войны», которые представлены на Disney+ в виде оригинальных сериалов «Мандалорец» (два сезона вышло, третий на подходе) и «Книга Бобы Фетта». Хотя всё происходит вроде как в современных США, это страна, где нет и не было пандемии, Трампа с Байденом, #metoo и BLM, нет никакой политики и острых тем. Это условная, альтернативная Америка, словно выросшая из той рафинированной реальности, что была создана Вандой в первом марвеловском шоу Disney+ «Ванда/Вижн». И это сказка не для детей, а для взрослых. Disney+ — это не встреча с реальностью, а побег от нее, и самое актуальное и злободневное, что он предлагает, — экологические документальные фильмы про животных.

В этом смысле Disney+ — полный концептуальный антипод Netflix. Трудно представить, чтобы тут появился сериал типа «Уборщицы» или даже «Игры в кальмара», который не просто так стал популярен: идея очень опасной игры ради барыша близка современному сознанию. Netflix жестко следует за повесткой и сам же ее создает, создает трибуну, говорит о многих вещах первым. Главным сериалом 2020 года был не финал «Игры престолов» от НВО, а нетфликсовский хит «Король тигров» про американский менталитет на примере частных зоопарков. Не просто так стриминг активно участвует во всех фестивалях, представлен на всех престижных премиях, обласкан призами.

Правда, в последние месяцы Netflix словно двинулся по формату в сторону Disney+: «Аркейн», «Ведьмак», новые «Викинги», новый сезон «Очень странных дел», «Бриджертоны», больший акцент на аниме — всё это, в общем, эскапистский продукт. Даже среди документальных номинантов на «Оскар» в этот раз не было ни одного нетфликсовского. А всё потому, что маркетологи Netflix внимательно смотрят на диснеевского конкурента. У Netflix годовой прирост за 2021-й составил 18 млн подписчиков, а у Disney+ — 35 млн. И это не только в два раза больше, это еще и треть от общего числа диснеевских подписчиков к концу 2020 года. Рост феноменальный, и он продолжается, а акционеры Netflix очень встревожены снижением показателей.

Если так будет продолжаться, то через два–три года Disney+ обгонит Netflix по числу подписчиков. Только в этом году он добавит к подписке несколько десятков стран, включая ЮАР, ОАЭ, Египет, Израиль, Грецию, Чехию, Польшу, Турцию. В Россию стриминг пока не собирается, правда, теперь и Netflix отсюда ушел. К счастью, оба стриминга доступны через VPN, о чем «Известия» уже писали.

Так вот, Netflix решил, что не стоит отдавать «Диснею» своих подписчиков, уставших от разного рода катаклизмов, и теперь делает всё больше развлекательного контента. Но Disney+ со своими суперфраншизами и точечной работой с контентом здесь вне конкуренции. Именно сегодня то, что он предлагает, особенно нужно. Два Оскара Айзека, один Итан Хоук, несколько египетских богов, пара монстров и дорого сделанный экшен в каждой сцене — вот рецепт успеха в 2022 году. За это люди готовы платить, даже при том, что чаще всего слыхом не слыхивали ни про этого Лунного рыцаря, ни про египетский пантеон. Это всё новый материал, но чем дальше он от жизни, тем более привлекателен и доходен. А уж с техническим и художественным воплощением таких проектов диснеевские мастера давно справляются лучше всех в мире.

Автор — кинокритик, обозреватель «Известий», кандидат филологических наук

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