Пентагон назвал условие размещения ВС США в Финляндии и Швеции

Обсуждение размещения американских военнослужащих на территории Финляндии и Швеции возможно при условии нахождения стран в процессе вступления в Североатлантический альянс. В настоящее время США не планируют передислокации военных сил на указанные территории, о чем в пятницу, 8 апреля, сообщил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

По словам Кирби, подобные рассуждения преждевременны.

«Я не хочу опережать процесс принятия решений суверенными государствами и альянсом. Не идет никакого планирования относительно нового военного присутствия США в этих странах», — указал Кирби в ходе брифинга, трансляция которого велась в Twitter американского оборонного ведомства.

Ранее, 7 апреля сообщалось, что Хельсинки приняли решение подать заявку на вступление через процедуру дополнительной регистрации. Власти страны готовятся подать ее и войти в альянс в конце апреля. Однако финский политолог Йохан Бекман заявил, что официальных документов, подтверждающих информацию о желании Финляндии вступить в НАТО, нет.

3 апреля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс найдет способы быстро принять Финляндию и Швецию в свой состав, если эти страны захотят войти в блок.

5 марта президент Финляндии Саули Ниинистё заявил о готовности страны обсуждать вступление в НАТО, так как отношение населения к этому вопросу изменилось.

13 февраля посол РФ в Стокгольме Виктор Татаринцев заявил, что решение Швеции вступить в НАТО вызовет у России дополнительное беспокойство в связи с расширением альянса. По его словам, с 2014 года российско-шведские отношения «полностью заморожены» по инициативе Стокгольма, и это во многом осложняет дипломатические и военные контакты.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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