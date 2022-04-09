В США рассказали об угрозе единству западной коалиции из-за выборов во Франции

Вашингтон обеспокоен приростом поддержки лидера французской ультраправой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен от действующего президента Франции Эммануэля Макрона в предвыборной гонке. Об этом в пятницу, 8 апреля, сообщает газета Politico, ссылаясь на источники в американской администрации.

Как отметили собеседники, проигрыш Макрона и победа Ле Пен «пробили бы огромную трещину в трансатлантической стене, воздвигнутой [президентом США Джо] Байденом и его европейскими коллегами» после президентского срока Дональда Трампа, скептически относившегося к любым альянсам.

В материале подчеркивается, что опасения вызваны потенциальной сменой риторики официального Парижа: так, поддержка Ле Пен Москвы вкупе с акцентом политика на решение вопроса газового обеспечения могут стать угрозой для единства западной коалиции.

Официальные лица в Вашингтоне отмечают, что внимательно следят за ходом выборов и «делятся информацией о возможном вмешательстве со стороны России, например, с помощью ботов или фейковых аккаунтов».

Ранее, 3 апреля, сообщалось, что Ле Пен в преддверии первого тура выборов сократила отставание от Макрона. Ее рейтинг за две недели вырос на 3,5%, до 22%. Макрона поддерживает 27% опрошенных, что на 2,5% меньше, чем в предыдущем опросе.

Ранее, 1 апреля, эксперты в беседе с «Известиями» дали прогнозы исхода президентских выборов во Франции. По словам французского политолога левого толка Томы Геноле, при условии, что будет колоссальное количество воздержавшихся левых, существует статистическая, хоть и очень небольшая вероятность того, что Марин Ле Пен опередит Эммануэля Макрона.

Выборы президента Пятой республики пройдут весной 2022 года: первый тур запланирован на 10 апреля, второй — на 24-е число.

Макрон объявил о выдвижении своей кандидатуры на второй президентский срок 3 марта. По словам главы государства, он сделал это, чтобы «дать уникальный французский и европейский ответ на вызовы века».