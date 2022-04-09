Псаки анонсировала обсуждение спецоперации РФ на переговорах США и Индии

Соединенные Штаты на предстоящих переговорах с Индией обсудят российскую спецоперацию по защите Донбасса, рост цен на топливо и продовольствие. Об этом в пятницу, 8 апреля, в ходе брифинга, сообщила официальный представитель Белого дома Джен Псаки. Трансляция велась в Twitter американской администрации.

«Президент [США Джо] Байден считает, что наше партнерство с Индией является одним из самых важных отношений, которые у нас есть в мире <...> Он надеется, что эти [переговоры в формате] «2+2» — с госсекретарем [Энтони] Блинкеном и министром обороны [Ллойдом] Остином — продолжат продвигать нашу работу с Индией и наши общие цели в Индо-Тихоокеанском регионе и во всем мире», — отметила она.

По словам Псаки, обе стороны продолжат консультации по ситуации вокруг Украины, в том числе экономическому влиянию, и «смягчению ее последствий путем устранения проблем вокруг цен на энергоносители и продовольствие». Она также отметила, что эти темы будут одними из центральных.

США и Индия проведут 11 апреля в Вашингтоне встречу глав минобороны и внешнеполитических ведомств двух стран в формате «2+2».

1 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что тенденция перехода на расчеты в национальных валютах между Россией и Индией будет только укрепляться. Он отметил, что Россия начала двигаться в отношениях с Индией, Китаем и другими странами к тому, чтобы отказываться от доллара и всё больше и больше переходить на национальные валюты.

18 марта Лавров заявил, что Россия по-прежнему готова строить свое сотрудничество с другими готовыми к этому странами на основе взаимоуважения. Он также отметил, что такие мировые державы, как Китай, Индия, Бразилия и Мексика, никогда не станут «плясать под дудку» США.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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