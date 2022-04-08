Появились кадры затонувшей маршрутки в московском тоннеле

Появились кадры маршрутки, затонувшей в тоннеле на 26-м км МКАД в Москве в районе Бирюлево Восточное. Инцидент произошел в пятницу, 8 апреля.

По нашей информации, внутри транспортного средства находилось два человека, которые были эвакуированы спасателями. Водитель проигнорировал скопление воды и продолжил движение, что стало причиной происшествия, в результате которого никто не пострадал.

По словам коммунальщиков, затопление случилось из-за резкого повышения температуры и активного таяния снега. В результате вода хлынула в сторону тоннеля. Отмечается, что в данный момент спасатели ликвидировали подтопление.