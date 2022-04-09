Минобороны РФ рассказало о подвигах российских солдат во время спецоперации

В Министерстве обороны РФ рассказали о подвигах российских военных во время специальной военной операции по защите мирного населения Донбасса. Об этом стало известно в субботу, 9 апреля.

Командир взвода лейтенант Никита Югансон организовал засаду на дороге между двумя населенными пунктами, которые контролировали украинские боевики. Во время засады взвод Югансона задержал украинский автомобиль с вражескими корректировщиками огня. Затем военный раскрыл позиции вражеской минометной батареи. Ведя скрытное наблюдение, Югансон передал точные координаты противника для огневого поражения. Высокий уровень тактической выучки лейтенанта Югансона позволил уничтожить батарею украинских боевиков и не допустить обстрел российских войск.

Командир отделения сержант Владислав Пенькин, находясь в походной заставе колонны, обнаружил группу украинских националистов, собиравшихся ударить по колонне из засады. Сержант Пенькин навязал противнику бой и умелым маневром уничтожил троих стрелков и гранатометчика противника. Прикрывая товарищей, погружавшихся в машину, Пенькин вывел из строя огневую точку врага. По его машине также вели огонь из гранатомета, в результате чего она загорелась, а сам командир отделения получил ранение. Несмотря на это, Пенькин быстро организовал десантирование из машины и продолжил вести бой. Отмечается, что смелость, отвага и профессионализм сержанта Пенькина позволили уничтожить украинских радикалов и дойти колонне до места назначения вовремя и без потерь.

Командир мотострелковой роты старший лейтенант Артем Фокин на подступах к одному из населенных пунктов обнаружил позиции радикалов. Рота Фокина атаковала противника сходу, заставив радикалов оставить позиции и отступить в населенный пункт. Группа старшего лейтенанта Фокина на протяжении восьми часов боролась с отчаянно сопротивлявшимися националистами и в конечном итоге победила их, освободив поселение. В ходе дальнейшего наступления рота Фокина освободила еще четыре населенных пункта от украинских радикалов. Всего же с начала спецоперации по защите Донбасса подразделение Фокина уничтожило 15 единиц бронетехники, семь танков противника, а также около сотни боевиков.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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