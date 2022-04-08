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В РФ предложили упразднить упрощенный порядок выдачи виз для чиновников из ЕС

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Кабинет министров РФ внес на рассмотрение Госдумы законопроект об упразднении упрощенного визового режима для чиновников ЕС и ряда недружественных стран. Об этом говорится в документе, размещенном в думской электронной базе в пятницу, 8 апреля.

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В случае его принятия будут приостановлены действия некоторых положений соглашения между Россией и ЕС об упрощении выдачи виз гражданам РФ и Евросоюза. Точно такие же изменения коснутся и соглашений об упрощении выдачи виз между правительством РФ и правительствами Дании, Норвегии, Исландии, Лихтенштейна и Федеральным советом Швейцарии.

«Документ подготовлен в целях введения визового режима для граждан вышеперечисленных иностранных государств — обладателей дипломатических паспортов, а также упразднения визовых преференций для соответствующих членов официальных делегаций, национальных и региональных правительств и парламентов, конституционных и верховных судов и журналистов», — указано в пояснительной записке.

Ранее, 4 апреля, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на пресс-конференции в Варшаве заявил, что россиянам надо прекратить выдачу шенгенских виз за исключением гуманитарных. Моравецкий предложил выдавать визы только желающим покинуть Россию.

30 марта власти Франции решили с 1 апреля снять ограничения на выдачу всех типов виз гражданам России. В частности, россиянам больше не придется предъявлять одобренные в Евросоюзе сертификаты о вакцинации или подтверждать наличие полученной ранее французской визы.

В начале марта визовый центр Италии VMS Italy в России начал прием документов на туристические визы. Региональные офисы расположены в Москве, Санкт-Петербурге и Архангельске. Попасть в них можно по предварительной записи.

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