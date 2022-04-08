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МО РФ рассказало об использовании иностранцев в качестве заложников ВСУ

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) активно продолжают удерживать среди заложников 6362 иностранных гражданина из 13 государств. Их используют в качестве живого щита, сообщили в пятницу, 8 апреля, в Министерстве обороны Российской Федерации.

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«Украинские националисты продолжают удерживать в заложниках в качестве живого щита 6362 иностранных гражданина из 13 государств», — говорится в сообщении ведомства.

Там также добавили, что в настоящее время в украинских портах продолжают оставаться заблокированными 77 иностранных судов из 18 государств. Безопасность обеспечена на минимальном уровне из-за создания Киевом постоянной угрозы обстрела в своих внутренних водах и территориальном море. Поэтому корабли не могут начать движение.

Всего начиная с февраля этого года в России возбуждено 146 уголовных дел о преступлениях представителей силовых структур Украины, указано в сообщении ведомства.

Ранее, 5 апреля, глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства подрыва цистерн с химическими веществами в городе Рубежное Луганской Народной Республики (ЛНР). Подрыв произошел в одном из цехов завода «Заря». Отмечалось, что действия ВСУ могут привести к жертвам среди населения из-за образовавшегося облака отравляющего вещества.

Россия 24 февраля начала военную операцию по защите Донбасса. В Кремле уточняли, что спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре ВСУ. Ситуация в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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