Прямой эфир
Армия
В Минобороны РФ заявили о значительном арсенале «Точек-У» в распоряжении ВСУ
Мир
МИД РФ заявил об очевидных доказательствах вины Киева в обстреле Краматорска
Армия
Минобороны РФ сообщило о минировании националистами химзавода в Авдеевке
Мир
Глава Еврокомиссии передала Зеленскому опросник по вступлению в ЕС
Экономика
Канцлер ФРГ выразил надежду на отказ от нефти из РФ до конца 2022 года
Мир
Чижов спрогнозировал скорое исчерпание лимита санкций ЕС против России
Армия
Минобороны заявило о безвозмездной передаче Украине спасательного судна «Сапфир»
Культура
Киноакадемия США на 10 лет отстранила Уилла Смита от участия в мероприятиях
Политика
В РФ предложили упразднить упрощенный порядок выдачи виз для чиновников из ЕС
Экономика
В «Аэрофлоте» рекомендовали не выплачивать дивиденды по итогам 2021 года
Экономика
Центробанк подтвердил отмену комиссии на покупку валюты у брокеров

В «Аэрофлоте» рекомендовали не выплачивать дивиденды по итогам 2021 года

Совет директоров «Аэрофлота»: компания не будет выплачивать дивиденды по результатам за прошлый год из-за чистого убытка
0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Совет директоров «Аэрофлота» рекомендовал не выплачивать дивиденды по результатам прошедшего года в связи с чистым убытком группы компаний по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). Об этом сообщили в пятницу, 8 апреля, в пресс-службе компании.

Искусство обмена: турецкие рейсы «Аэрофлота» отдадут перевозчикам с Superjet
Позволит ли это планировать полеты за рубеж на полгода вперед

«Советом директоров рассмотрены финансовые результаты компаний группы «Аэрофлот» и определен подход к распределению чистой прибыли/убытков. В связи с полученным убытком группы планируется не объявлять и не выплачивать дивиденды по результатам 2021 финансового года», — говорится в сообщении авиаперевозчика.

Кроме того, совет утвердил бывшего генерального директора авиакомпании «Россия», также входящей в группу, и замгендиректора «Аэрофлота» Сергея Александровского на должность гендиректора. Он станет главой правления компании.

«Решением совета директоров ПАО «Аэрофлот» от 8 апреля 2022 года на должность генерального директора авиакомпании утвержден Сергей Александровский, который также возглавит правление авиакомпании», — уточнили в авиаперевозчике.

Ранее, 7 апреля, «Аэрофлот» заявил, что работает без изменений, санкционное давление не повлияло на функционирование организации. До этого, 6 апреля, компания рассказала, что с 23 апреля запускает прямые регулярные полеты из московского аэропорта Шереметьево в Казахстан. Полеты будут выполняться на отечественных самолетах Superjet 100.

«Аэрофлот» продолжает развивать программу полетов из Сочи за рубеж на самолетах Superjet 100. В текущем сезоне запланированы регулярные рейсы авиакомпании «Россия» из сочинского хаба в Турцию (Стамбул, Анталья, Бодрум, Даламан), Израиль (Тель-Авив), Египет (Каир), Армению (Ереван) и Узбекистан (Ташкент, Самарканд, Бухара, Фергана, Ургенч). 25 марта сообщалось, что «Аэрофлот» открыл продажу авиабилетов на прямые регулярные рейсы по этим направлениям.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022