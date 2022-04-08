В «Аэрофлоте» рекомендовали не выплачивать дивиденды по итогам 2021 года

Совет директоров «Аэрофлота» рекомендовал не выплачивать дивиденды по результатам прошедшего года в связи с чистым убытком группы компаний по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). Об этом сообщили в пятницу, 8 апреля, в пресс-службе компании.

«Советом директоров рассмотрены финансовые результаты компаний группы «Аэрофлот» и определен подход к распределению чистой прибыли/убытков. В связи с полученным убытком группы планируется не объявлять и не выплачивать дивиденды по результатам 2021 финансового года», — говорится в сообщении авиаперевозчика.

Кроме того, совет утвердил бывшего генерального директора авиакомпании «Россия», также входящей в группу, и замгендиректора «Аэрофлота» Сергея Александровского на должность гендиректора. Он станет главой правления компании.

«Решением совета директоров ПАО «Аэрофлот» от 8 апреля 2022 года на должность генерального директора авиакомпании утвержден Сергей Александровский, который также возглавит правление авиакомпании», — уточнили в авиаперевозчике.

Ранее, 7 апреля, «Аэрофлот» заявил, что работает без изменений, санкционное давление не повлияло на функционирование организации. До этого, 6 апреля, компания рассказала, что с 23 апреля запускает прямые регулярные полеты из московского аэропорта Шереметьево в Казахстан. Полеты будут выполняться на отечественных самолетах Superjet 100.

«Аэрофлот» продолжает развивать программу полетов из Сочи за рубеж на самолетах Superjet 100. В текущем сезоне запланированы регулярные рейсы авиакомпании «Россия» из сочинского хаба в Турцию (Стамбул, Анталья, Бодрум, Даламан), Израиль (Тель-Авив), Египет (Каир), Армению (Ереван) и Узбекистан (Ташкент, Самарканд, Бухара, Фергана, Ургенч). 25 марта сообщалось, что «Аэрофлот» открыл продажу авиабилетов на прямые регулярные рейсы по этим направлениям.