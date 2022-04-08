Минюст внес в список СМИ-иноагентов Face и Марка Фейгина

Министерство юстиции России внесло в реестр СМИ-иноагентов еще шесть человек. Об этом говорится на сайте ведомства.

В список включили Ивана Дремина, известного как рэпер Face, кандидата юридических наук и бывшего адвоката Марка Фейгина, который был лишен этого статуса в 2018 году, журналистов Ирину Борухович, Екатерину Маяковскую, Андрея Филимонова, а также доцента Высшей школы экономики (ВШЭ) Дмитрия Дубровского.

Теперь в перечне 133 СМИ-иноагента, уточняет НСН.

5 апреля в России появился реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента. По закону Минюст РФ вносит в список физлиц, выполняющих функции иноагента, если будет выявлено, что человек, выполняя подобные функции, не подал необходимое заявление, напоминает «Москва 24». Основанием для включения в реестр являются документы, поступившие от органов госвласти.

1 апреля ведомство включило в список иностранных агентов блогера, историка и публициста Евгения Понасенкова. Как отмечает сайт kp.ru, он намерен оспаривать это решение в суде.

Также в тот день список пополнили основательница издания The Bell Елизавета Осетинская, Анна Голубева, Алла Константинова, Мария Борзунова, Мурад Мурадов, Ирина Малкова и Виктор Воробьев.

До этого, 4 марта, в Роскомнадзоре разъяснили, что блокировка в России сайтов ряда СМИ-иноагентов, а также некоторых других ресурсов связана с неоднократным распространением ими фейковых публикаций о спецоперации в Донбассе.

3 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия сталкивается с информационным терроризмом со стороны Запада. Как подчеркнули в Минобороны РФ, по мере успешного выполнения российскими вооруженными силами операции в Донбассе констатируется нарастание количества фейков.

Закон об иноагентах приняли в России в ноябре 2017 года. В декабре 2020 года в него внесли изменения, предусматривающие новое понятие — иноагент-физлицо. Им может быть признано лицо, ведущее на территории РФ деятельность в иностранных интересах, получая зарубежное финансирование.