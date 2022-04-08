Прямой эфир
Армия
В Минобороны РФ заявили о значительном арсенале «Точек-У» в распоряжении ВСУ
Мир
МИД РФ заявил об очевидных доказательствах вины Киева в обстреле Краматорска
Экономика
Правительство РФ выделило 600 млн рублей МЧС для выплат беженцам
Мир
Глава Еврокомиссии передала Зеленскому опросник по вступлению в ЕС
Экономика
Канцлер ФРГ выразил надежду на отказ от нефти из РФ до конца 2022 года
Экономика
ЦБ смягчил временный порядок операций с наличной валютой
Армия
Минобороны РФ сообщило о минировании националистами химзавода в Авдеевке
Экономика
МИД Франции заявил о немедленном прекращении поставок угля из РФ в ЕС
Мир
Хорватия направит Украине свыше €200 тыс. в качестве срочной помощи
Мир
МО рассказало об уничтожении украинского склада вооружений под Одессой
Культура
Невидимая работа Ива Кляйна была продана за €850 тыс.
Сюжет:

В МО рассказали о срывах обмена военнопленными по вине Киева

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Киев несколько раз срывал обмен пленных военнослужащих. Об этом в пятницу, 8 апреля, рассказал журналистам руководитель межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию, начальник Национального центра управления обороной РФ, генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Спецоперация в Донбассе 8 апреля. Текстовая трансляция
Как развиваются события в ЛДНР, на Украине и в мире на ее фоне — в онлайн-репортаже «Известий»

«5 апреля в ходе переговоров достигнута договоренность с украинской стороной об обмене 251 военнослужащего. В течение суток количество военнопленных постоянно сокращалось. В результате согласованный на последнем этапе список включал в себя только 38 военнослужащих, который украинской стороной в последующем без объяснения причин был отвергнут», — рассказал Мизинцев.

Несмотря на это, российской стороной подготовка 251 украинского военнопленного была проведена в полном объеме, включая доставку в место для обмена, отметил генерал. Кроме того, в течение двух следующих дней, 6 и 7 апреля, российская сторона заявляла о формате обмена 251 на 251 человека. Украинская же сторона, по словам Мизинцева, эти списки постоянно сокращала и в конечном итоге от обмена отказалась.

Запланированный на 8 апреля обмен военнопленными также не состоялся по вине украинской стороны по тем же причинам. Украинские власти вновь вносили изменения в формат обмена и сокращали количество заявленных к обмену военнопленных, добавил Мизинцев.

«Такое непоследовательное поведение киевских властей в очередной раз подтверждает их откровенное безразличие к судьбам конкретных людей — военнослужащих ВСУ. Кроме того, перечисленные факты свидетельствуют об умышленном сокрытии киевскими властями истинного состояния здоровья взятых в плен российских военнослужащих, а также условий их содержания», — заключил генерал.

Последний обмен пленными состоялся в формате 86 на 86 человек 5 апреля. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова тогда отметила, что с 24 февраля, начала спецоперации РФ по защите Донбасса, прошло уже несколько обменов военнопленными. При этом часть из них обращалась непосредственно в адрес омбудсмена.

24 февраля Россия начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. Как тогда уточнил представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Ситуация в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти ДНР и ЛНР объявили об эвакуации жителей в РФ. Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости республик, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи. На следующий день документы были ратифицированы.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022