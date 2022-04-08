В МО рассказали о срывах обмена военнопленными по вине Киева

Киев несколько раз срывал обмен пленных военнослужащих. Об этом в пятницу, 8 апреля, рассказал журналистам руководитель межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию, начальник Национального центра управления обороной РФ, генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«5 апреля в ходе переговоров достигнута договоренность с украинской стороной об обмене 251 военнослужащего. В течение суток количество военнопленных постоянно сокращалось. В результате согласованный на последнем этапе список включал в себя только 38 военнослужащих, который украинской стороной в последующем без объяснения причин был отвергнут», — рассказал Мизинцев.

Несмотря на это, российской стороной подготовка 251 украинского военнопленного была проведена в полном объеме, включая доставку в место для обмена, отметил генерал. Кроме того, в течение двух следующих дней, 6 и 7 апреля, российская сторона заявляла о формате обмена 251 на 251 человека. Украинская же сторона, по словам Мизинцева, эти списки постоянно сокращала и в конечном итоге от обмена отказалась.

Запланированный на 8 апреля обмен военнопленными также не состоялся по вине украинской стороны по тем же причинам. Украинские власти вновь вносили изменения в формат обмена и сокращали количество заявленных к обмену военнопленных, добавил Мизинцев.

«Такое непоследовательное поведение киевских властей в очередной раз подтверждает их откровенное безразличие к судьбам конкретных людей — военнослужащих ВСУ. Кроме того, перечисленные факты свидетельствуют об умышленном сокрытии киевскими властями истинного состояния здоровья взятых в плен российских военнослужащих, а также условий их содержания», — заключил генерал.

Последний обмен пленными состоялся в формате 86 на 86 человек 5 апреля. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова тогда отметила, что с 24 февраля, начала спецоперации РФ по защите Донбасса, прошло уже несколько обменов военнопленными. При этом часть из них обращалась непосредственно в адрес омбудсмена.

24 февраля Россия начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. Как тогда уточнил представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Ситуация в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти ДНР и ЛНР объявили об эвакуации жителей в РФ. Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости республик, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи. На следующий день документы были ратифицированы.

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