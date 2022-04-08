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Дорожный ремонт стартовал в микрорайоне «Орловское» в Ижевске

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В Октябрьском районе Ижевска (Удмуртия) стартовал ремонт дорог в микрорайоне «Орловское». Об этом сообщается в Telegram-канале городской администрации.

Дорожные службы сейчас отсыпают улицы щебнем. На ликвидацию неровностей на улице Василия Меркушева уже израсходовано 200 т этого материала, пишет ИА «Сусанин».

С приходом благоприятных погодных условий подрядчик намерен провести грейдирование дорог без асфальтового покрытия. После этого он сделает отсыпку проблемных участков инертными материалами.

Кроме того, конкурсная документация на ремонт дорог сейчас готовится в Воткинске. Как рассказал глава города Алексей Заметаев в соцсетях, речь идет о улицах Королева и Пермяка. Подрядчик должен отремонтировать проезжую часть, тротуары и ливневки. Начать реконструкцию планируется в конце июня, уточняет Udm-info.ru.

На сегодняшний день госэкспертиза одобрила проекты реконструкции улиц Лермонтова и Халтурина. Заявка на получение финансирования направлена в республиканский минстрой.

В 2022 году также предусмотрены средства на разработку проекта реконструкции улицы Карла Маркса от улицы Пролетарской до улицы 1905 года.

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