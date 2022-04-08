ЦБ разрешил гражданам покупать валюту в банках с 18 апреля

Центробанк распорядился возобновить с 18 апреля продажи наличной валюты гражданам и смягчил временный порядок операций с ней, о чем стало известно в пятницу, 8 апреля.

«Банк России возобновляет с 18 апреля 2022 года возможность для банков продавать наличную валюту гражданам, но только ту, которая поступила в кассы банков начиная с 9 апреля 2022 года», — говорится в сообщении регулятора.

В ЦБ РФ уточнили, что граждане с открытыми валютными счетами или вкладами до 9 марта 2022 года, которые еще не выбрали установленный лимит получения наличной валюты, с 11 апреля смогут получить наличными не только доллары, но и евро.

При этом общий лимит снятия — $10 тыс. или их эквивалент в евро. Действует он до 9 сентября. Средства с валютных счетов сверх лимита по-прежнему можно получить в рублях в рамках действия временного порядка выплат.

Конвертация при необходимости будет проводиться по курсу банка, но выдаваемая сумма не может быть меньше суммы, рассчитанной с использованием официального курса Банка РФ на день выдачи, объяснили в Центробанке.

В этот же день стало известно о намерении Центробанка с 11 апреля снизить ключевую ставку на 300 б.п., до 17,00% годовых. Регулятор в сообщении отметил, что наблюдается устойчивый приток средств на срочные депозиты.

В феврале ЦБ поднял ключевую ставку на 10,5 п.п. — до рекордных 20%. Тогда это объяснялось мерами поддержки финансовой и ценовой стабильности, необходимостью защитить сбережения граждан от обесценения, а также компенсировать возросшие девальвационные и инфляционные риски.