Банк России внепланово снизил ключевую ставку до 17% годовых

Совет директоров Банка России (ЦБ РФ) объявил о снижении ключевой ставки на 300 б.п., до 17,00% годовых, с 11 апреля 2022 года. Также в ЦБ 8 апреля отметили, что «внешние условия для российской экономики остаются сложными».

«Сегодняшнее решение отражает изменение баланса рисков ускорения роста потребительских цен, спада экономической активности и рисков для финансовой стабильности. Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке, исходя из оценки рисков со стороны внешних и внутренних условий», — говорится в релизе ЦБ РФ.

Регулятор отметил, что риски для финансовой стабильности страны сохраняются, однако они перестали нарастать, в том числе благодаря принятым мерам по контролю за движением капитала.

В Центробанке отметили приток средств на срочные депозиты и предупредили, что годовая инфляция в стране продолжит возрастать. При этом последние данные указывают на существенное замедление текущих темпов роста цен, на что повлияла динамика обменного курса рубля.

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку, председатель совета Ассоциации банков РФ (АБР) Анатолий Аксаков в пятницу, 8 апреля, заявил «Известиям», что России предстоит большая работа по преодолению последствий введенных Западом санкций — большой комплекс мероприятий и долгий путь. Но первый шаг на этом пути — это возврат ключевой ставки Центробанка на уровни, которые позволят банкам кредитовать экономику по ставкам не выше 10%.

28 февраля ЦБ поднял ключевую ставку на 10,5 п.п. — до рекордных 20%. Повышение ставки Центробанк объяснил тем, что оно позволит поддержать финансовую и ценовую стабильность, защитить сбережения граждан от обесценения, а также компенсировать возросшие девальвационные и инфляционные риски.