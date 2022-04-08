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Ликвидировано подтопление в тоннеле на МКАД в районе Бирюлево Восточное

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Спасатели ликвидировали подтопление, произошедшее в тоннеле на 26-м км МКАД в районе Бирюлево Восточное. Об этом в пятницу, 8 апреля, сообщила пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

Отмечается, что из затопленного участка также были эвакуированы пассажиры маршрутки.

«Пассажиры частного маршрутного такси и водитель, проигнорировавший скопление воды и продолживший движение, были оперативно эвакуированы подразделениями пожарно-спасательного центра Москвы», — говорится в сообщении.

Как отмечает агентство городских новостей «Москва», никто в результате инцидента не пострадал. Движение транспорта было полностью восстановлено в 21:20.

Ранее, 8 апреля, сообщалось, что при неблагоприятном развитии паводка в зону подтопления в Иркутской области могут попасть 11 муниципальных районов.

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