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Власти Оренбурга направят 5,4 млн рублей на покупку спасательного авто

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Администрация Оренбурга планирует выделить 5,4 млн рублей на покупку нового аварийно-спасательного автомобиля. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Исходя из документации, власти ищут аварийно-спасательную машину на базе «Газели Next». Автомобиль должен быть выпущен не ранее 2022 года и не иметь пробега.

Максимальная стоимость контракта с поставщиком оценивается в 5,401 млн рублей. Средства выделят из горбюджета.

Как уточняет ИА «Урал56.Ру», техзадание содержит обширный перечень требований к авто. В их числе наличие аварийно-спасательного оборудования и инструмента, стационарной радиостанции и стеллажей с полками.

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