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В Москве задержали подозреваемого в ограблении двух женщин

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В Москве сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в ограблении двух женщин. Об этом в пятницу, 8 апреля, сообщил начальник управления информации и общественных связей Главного управления МВД России по столице Владимир Васенин.

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Как отмечает агентство городских новостей «Москва», предварительно установлено, что в ночное время у ТЦ на площади Киевского вокзала неизвестный выхватил сумку из рук девушки, которая ожидала такси. Потерпевшая пыталась догнать злоумышленника, однако тому удалось скрыться.

Подъехавший водитель такси помог девушке, они вместе проехали по близлежащей территории. В результате поисков удалось обнаружить сумку у мусорных контейнеров. Личные вещи и документы были внутри, а деньги — украдены. Материальный ущерб составил порядка 50 тыс. рублей.

По такой же схеме, по версии следствия, подозреваемый около подъезда одного из домов на улице Раевского похитил сумку у 59-летней гражданки.

Сотрудники уголовного розыска Западного административного округа задержали подозреваемого. Им оказался 35-летний ранее судимый безработный. Возбуждены уголовные дела о грабеже. Мужчина заключен под стражу, в настоящее время его проверяют на причастность к другим преступлениям.

7 апреля пресс-служба столичного ГУ МВД России сообщила, что полицейские в Москве задержали приезжего, подозреваемого в ограблении пенсионерки и квартирной краже.

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