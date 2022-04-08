Нефтяник ожидает суда за гибель рабочего на буровой под Оренбургом

В Оренбургской области ожидает суда 51-летний оператор по добыче нефти и газа. Его обвиняют в нарушении требований безопасности, повлекших смерть человека, сообщает СУ СКР.

Трагедия произошла в ночь на 2 сентября 2021 года на площадке нефтедобывающей скважины в 8 км от поселка Новосергиевка. Установлено, что после окончания смены обвиняемый допустил подконтрольного ему работника, тоже оператора по добыче нефти и газа, к работам по депарафинизации образовавшейся в скважине пробки, пишет 56orb.ru.

В процессе произошел порыв рукава высокого давления. Рабочий получил травмы, от которых скончался на месте.

Как выяснилось, перед началом работ не были проведены необходимые проверочные мероприятия по выявлению угрозы безопасности и здоровью работников, уточняет РИА «Оренбуржье».

Расследование уголовного дела по ч. 2 ст. 217 УК РФ «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека» завершено. Материалы переданы прокуроры для утверждения обвинительного заключения, после этого их направят в суд.

В марте суд в Оренбургской области вынес приговор механику, который обвинялся в гибели двух рабочих при строительстве ТЭЦ. Мужчины получили смертельные травмы в результате падения с высоты.