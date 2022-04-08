Прямой эфир
Армия
В Минобороны РФ заявили о значительном арсенале «Точек-У» в распоряжении ВСУ
Мир
МИД РФ заявил об очевидных доказательствах вины Киева в обстреле Краматорска
Экономика
Правительство РФ выделило 600 млн рублей МЧС для выплат беженцам
Мир
Норвегия пообещала больше не высылать российских дипломатов
Экономика
Канцлер ФРГ выразил надежду на отказ от нефти из РФ до конца 2022 года
Мир
Сербию исключили из санкций ЕС на запрет поставок российской нефти
Мир
Спикер парламента Грузии отказался посещать Бучу
Экономика
МИД Франции заявил о немедленном прекращении поставок угля из РФ в ЕС
Мир
Хорватия направит Украине свыше €200 тыс. в качестве срочной помощи
Мир
МО рассказало об уничтожении украинского склада вооружений под Одессой
Культура
Невидимая работа Ива Кляйна была продана за €850 тыс.

Минюст внес в список СМИ-иноагентов еще шесть человек

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российский Минюст признал СМИ-иноагенами еще шесть человек. Это в пятницу, 8 апреля, следует из данных реестра ведомства.

Так, в список попали Иван Дремин, более известный как рэпер Face, кандидат юридических наук и бывший адвокат Марк Фейгин, лишенный статуса в 2018 году, журналисты Ирина Борухович, Екатерина Маяковская, Андрей Филимонов, а также доцент Высшей школы экономики (ВШЭ) Дмитрий Дубровский.

1 апреля Минюст РФ включил в реестр СМИ-иноагентов блогера Евгения Понасенкова. Также в тот день список пополнили основательница издания The Bell Елизавета Осетинская, Анна Голубева, Алла Константинова, Мария Борзунова, Мурад Мурадов, Ирина Малкова и Виктор Воробьёв.

Новость дополняется

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022