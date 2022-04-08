Минюст внес в список СМИ-иноагентов еще шесть человек

Российский Минюст признал СМИ-иноагенами еще шесть человек. Это в пятницу, 8 апреля, следует из данных реестра ведомства.

Так, в список попали Иван Дремин, более известный как рэпер Face, кандидат юридических наук и бывший адвокат Марк Фейгин, лишенный статуса в 2018 году, журналисты Ирина Борухович, Екатерина Маяковская, Андрей Филимонов, а также доцент Высшей школы экономики (ВШЭ) Дмитрий Дубровский.

1 апреля Минюст РФ включил в реестр СМИ-иноагентов блогера Евгения Понасенкова. Также в тот день список пополнили основательница издания The Bell Елизавета Осетинская, Анна Голубева, Алла Константинова, Мария Борзунова, Мурад Мурадов, Ирина Малкова и Виктор Воробьёв.

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