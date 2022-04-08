Два человека погибли и один пострадал в ДТП в Нижегородской области

Под Бором Нижегородской области в результате столкновения «Лады Приора» и «Газели» погибли два человека, еще один пострадал. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Авария произошла 7 апреля на 61-м км трассы Нижний Новгород — Йошкар-Ола. По предварительным данным, 33-летний водитель «Лады» выехал на встречную полосу и врезался в «Газель» под управлением 42-летнего мужчины.

В результате столкновения водитель и пассажир легковушки скончались на месте. Водитель «Газели» получил различные травмы и был госпитализирован, пишет ИА «НьюсНН».

Все обстоятельства случившегося устанавливаются. Правоохранительные органы проводят проверку.

6 апреля на 245-м км трассы Р-22 «Каспий» в Рязанской области столкнулись легковой Chevrolet и автомобиль «ВАЗ». Один человек погиб и один пострадал.