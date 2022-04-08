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Шольц назвал претензии в адрес Макрона из-за общения с Путиным несправедливыми

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Претензии в адрес президента Франции Эммануэля Макрона за то, что он продолжает вести телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным, являются несправедливыми. С таким заявлением выступил в пятницу, 8 апреля, канцлер Германии Олаф Шольц на брифинге в Лондоне.

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«Критика в адрес французского президента несправедлива. Он очень активно выступает как в переговорах, которые он ведет с украинским президентом [Владимиром Зеленским], так и с российским президентом. Пытается внести вклад в то, чтобы мы получили шанс на перемирие и отвод российских войск», — заявил Шольц.

Ранее в этот же день Макрон назвал своим долгом продолжение переговоров с Путиным. Он также отметил, что Париж готов стать гарантом безопасности Украины, когда будет достигнуто мирное соглашение.

6 апреля французский президент в интервью телеканалу tf1 также заявил о том, что премьер Польши Матеуш Моравецкий необоснованно раскритиковал французскую политику диалога с РФ. Макрон отметил, что его намерения по поддержанию диалога с Путиным верны.

30 марта представитель кабмина Франции не исключил, что в ближайшие дни состоится новый телефонный разговор Макрона с Путиным. До этого, 29 марта, уже состоялся разговор президентов. В ходе переговоров они уделили особое внимание гуманитарным вопросам. Также Путин рассказал, как российские военные доставляют гумпомощь и обеспечивают эвакуацию мирных жителей, в том числе из Мариуполя.

23 марта президент Франции заявил, что Париж намерен поддерживать контакт с Москвой столько, сколько это необходимо. Он также выразил надежду на прекращение огня и обеспечение мирных переговоров.

7 марта Макрон заявил, что необходимо уважительно относиться к России и российскому народу. По его словам, без участия России в создании «масштабной архитектуры безопасности» европейского континента нельзя будет построить прочный мир. Макрон подчеркнул, что к этому «обязывают история и география».

24 февраля Россия начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. Как тогда уточнил представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Ситуация в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти ДНР и ЛНР объявили об эвакуации жителей в РФ. Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости республик, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи. На следующий день документы были ратифицированы.

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