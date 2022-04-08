Бразилец Кавалари назвал себя «ночным кошмаром русских бойцов»

Бразильский спортсмен Сауло Кавалари, прилетевший в Россию на турнир PRAVDA, в пятницу, 8 апреля, назвал себя «кошмаром российских бойцов».

По прилете Кавалари заявил, что чувствует себя хорошо, а также, что готов к бою с российским бойцом Вячеславом Дациком.

Бразилец также рассказал, что граждан России уважает за их доброе сердце, а русских девушек считает самыми красивыми в мире.

«Я глубоко уважаю русских, у них большое и доброе сердце, климат в России мне нравится, бойцы крутые. Мне Россия нравится. В России у меня сбывались мечты, я выигрывал здесь бои, проигрывал, конечно же, но Россия мне нравится, люди нравятся. Русские девушки — лучшие в мире, красивые», — приводит РЕН ТВ слова спортсмена.

Накануне российский боец Денис Вильданов по прозвищу Большой Папа поделился ожиданиями от предстоящего боя Дацика и Кавалари. Он заявил, что верит в победу Дацика. По словам Вильданова, россиянин находится в хорошей форме.

В победу Дацика верят и многие эксперты. Так, боксер Сергей Кузьмин, делая свой прогноз относительно встречи Дацика и Кавалари, заявил, что россиянин имеет необходимые качества для победы в бою с бразильцем, поэтому является очевидным фаворитом. Кузьмин отметил, что бои у россиянина очень эмоциональные, даже вспыльчивые, поэтому на ринге ожидается «очень интересное событие».

Телеканал РЕН ТВ покажет противостояние бойцов Вячеслава Дацика и Сауло Кавалари, Максима Бабанина и Рейнальдо Шарона, а также Дмитрия Бикрёва и Тимура Никулина 15 апреля. Они встретятся на ринге в рамках турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ». Трансляция начнется в 23:15 мск.