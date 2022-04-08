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Пушилин заявил о пятерых погибших при обстреле вокзала Краматорска детях

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Среди 50 погибших при ударе по вокзалу Краматорска были пятеро детей. Об этом в пятницу, 8 апреля, заявил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

«Уже порядка 50 погибших в настоящее время и 87 раненых. Из погибших пять деток», — сказал он в стриме журналиста Антона Красовского на YouTube.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту массовой гибели гражданского населения в результате удара украинскими войсками «Точкой-У» по Краматорску. В ведомстве отметили, что уже предварительно установлена личность командира бригады. В настоящее время устанавливается и круг лиц, исполнивших его приказ.

Спецоперация в Донбассе 8 апреля. Текстовая трансляция
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Сообщение о ракетном ударе по Краматорску появилось ранее в этот день. По данным штаба территориальной обороны ДНР, обломки ракеты ТРК «Точка-У» упали в непосредственной близости с вокзалом.

Тогда глава ДНР Денис Пушилин назвал это военным преступлением со стороны Украины. В Минобороны РФ заявили, в свою очередь, что все заявления о якобы совершенной Россией ракетной атаке по ж/д вокзалу города Краматорск являются провокацией.

В Минобороны России напомнили, что 14 марта 2022 года дивизион 19-й отдельной ракетной бригады ВСУ «Точкой-У» нанес удар по центру Донецка, в результате которого на месте погибли 17 человек и были ранены еще 36 мирных жителей.

Кроме того, опрошенные «Известиями» эксперты отметили, что в России последние комплексы «Точка-У» были сняты с вооружения в 2019 году.

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по защите Донбасса. В Кремле тогда отметили, что спецоперация также преследует цели по демилитаризации и денацификации Украины. Решение было принято на фоне обострения в середине февраля обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Как подчеркнули в Минобороны, ВС РФ наносят удары по военной инфраструктуре Украины.

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