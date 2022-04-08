Боец ММА Бикрев поделился ожиданиями от схватки с Никулиным

Российский боец ММА, чемпион AMC Fight Nights Дмитрий Бикрев в преддверии боя с Тимуром Никулиным провел в пятницу, 8 апреля, тренировку и рассказал о своих ожиданиях от предстоящего турнира и, собственно, своего соперника.

Они встретятся на ринге 15 апреля с соглавном бою турнира PRAVDA, который в прямом эфире будет транслировать телеканал РЕН ТВ.

Бикрев выйдет на ринг после паузы в боях, длившейся почти год.

«Все это время я был в зале. Как-то сложилось так. С августа мы начали готовиться. Должен был уже три раза подраться, но так получилось. После последнего боя я готов был драться сразу», — рассказал он.

Бикрев понимает, что его соперник сейчас времени зря не теряет и готовится к предстоящей схватке.

«Они (Никулин со своей командой. — Ред.) же готовятся под меня, значит, смотрят мои бои. Могут удивить. Поэтому нельзя расслабляться. Грязнуля он. Не классический бой исповедует, а что-то там навязать может, например. Не очень зрелищный, но коварный», — отметил он.

Боец признался, что бокс — это совсем не то, что ММА. Он отметил, что его болельщикам будет интересно увидеть его в другом амплуа.

«Для моих болельщиков тоже будет интересно, что я покажу в другом амплуа. А вот тут новая возможность себя. В боксе немного другая работа, сама интенсивность. Это первый мой опыт» — сказал он.

Бикрев подчеркнул, что приложит все усилия для того, чтобы выложиться на ринге на все 100%.

«Я приложу все усилия для того, чтобы пошло все не так, как он планирует. Он не то что какой-то там опыт, он тему нашел, свою стезю, в которой у него что-то получается. Это может создать некие неудобства для меня, я этого не скрываю. Мне нельзя расслабляться. Злую шутку играло в моей карьере, когда я не настраивался. Поэтому Никулина нельзя недооценивать. Надо выйти и четко делать свою работу», — подытожил он.

Бикрев известен по участию в турнирах Flight Nigts и Leaguse S-70. В 2016 году был удостоен звания заслуженного мастера спорта России. На его счету 17 профессиональных боев в смешанных единоборствах. Он одерживал победы 13 раз, 9 их которых — нокаутом. Последний раз выиграл 13 апреля 2021 года в бою против Гойзы Дазаева. Тогда он защитил свой титул чемпиона Fight Nights в полусреднем весе.

Ранее в этот же день боец Тимур Никулин рассказал об ожиданиях от поединка с Бикревым. По его словам, у него есть все шансы на победу, потому что у Бикрева был год простоя.

Телеканал РЕН ТВ покажет противостояния бойцов Вячеслава Дацика и Сауло Кавалари, Максима Бабанина и Рейнальдо Шарона, а также Дмитрия Бикрева и Тимура Никулина 15 апреля. Они встретятся на ринге в рамках турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ».

Трансляция начнется в 23:15 мск.