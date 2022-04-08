Прокуратура сообщила о гибели провалившейся под лед в Новой Москве девочки

Девочка-подросток, провалившаяся под лед в Новой Москве, скончалась. Об этом в пятницу, 8 апреля, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Ведомство проводит процессуальную проверку. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Ход проверки находится на контроле прокуратуры Москвы.

ЧП произошло ранее 8 апреля в поселении Первомайское, пишет НСН. Двое подростков 2010 года рождения провалились под лед. Как отмечает агентство городских новостей «Москва», второй подросток выжил, ему оказывается медицинская помощь.

1 апреля два мальчика шести и семи лет провалились под лед на реке Тошне в Вологодском районе Вологодской области, одного удалось спасти, второй, предположительно, утонул, его тело пока не нашли.

Как пишет «Москва 24», трое подростков вышли на лед Ангары в Иркутске в конце марта и провалились. Один ребенок утонул. Его унесло течением.