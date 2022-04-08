Хорватия направит Украине свыше €200 тыс. в качестве срочной помощи

Власти Хорватии в ходе заседания правительства в пятницу, 8 апреля, приняли решение направить Украине в качестве срочной помощи свыше 1 516 800 кун, что составляет более €200 тыс. Соответствующее заявление опубликовали на сайте ведомства.

«В знак солидарности Хорватия на основании своей просьбы направит в Украину экстренную помощь на общую сумму чуть более 1,5 млн кун, было решено на заседании правительства», — говорится в сообщении.

Помощь будет оказана из имеющихся запасов и средств Министерства культуры и массовых коммуникаций, Министерства внутренних дел, а также Министерства экономики и устойчивого развития.

Политики приняли во внимание сохраняющуюся на территории Львова угрозу движимому и недвижимому культурному наследию, поэтому запросили помощь для его эвакуации.

18 марта заместитель председателя Еврокомиссии Валдис Домбровскис сообщил, что Евросоюз (ЕС) в качестве второго транша макрофинансовой помощи перевел Украине €300 млн льготных кредитов.

Обстановка в Донбассе обострилась 17 февраля 2022 года. В Донецкой и Луганской Народных Республиках (ДНР и ЛНР) сообщили об интенсивных обстрелах со стороны украинских силовиков, в том числе из тяжелого вооружения. Республики объявили всеобщую мобилизацию, эвакуацию мирных жителей на территорию России, а также попросили признать их независимость. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании их суверенитета.

24 февраля российский лидер объявил о специальной операции с целью защиты мирного населения Донбасса. Тогда Песков уточнил, что спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины. Он указал, что оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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