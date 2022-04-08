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В Госдуме прокомментировали исключение телеком-оборудования из-под санкций США

Депутат Госдумы Гасанов оценил исключение США из-под санкций телеком-оборудования
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Ослабление ограничений в адрес России со стороны США, касающихся телекоммуникационного оборудования и интернет-технологий, говорит об их намерении вести шпионскую деятельность. Об этом в пятницу, 8 апреля, рассказал «Известиям» член комитета Госдумы по энергетике Джамаладин Гасанов.

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«Санкции санкциями, но и заработать и пошпионить хочется всегда. Так, видно, решили в США и сделали для себя послабление. <...> С одной стороны, этот факт обрадовал. <...> С другой стороны, этот широкий жест американцев немного настораживает. Тут же вспоминаешь про дары данайцев», — прокомментировал Гасанов.

Он отметил, что последний пункт в документе о послаблении (где перечисляются следующие действия, на которые сняли запрет — мгновенный обмен сообщениями, видеоконференции, чаты и электронная почта, соцсети, обмен фотографиями, кино и документы, поиск в интернете, блогерская деятельность, регистрация доменов) санкций в этой сфере еще недавно было под запретом из-за якобы «вредоносной иностранной деятельности России».

«Теперь она, видно, стала не такой опасной. Вот тут-то, вероятнее всего, и кроется тот самый секрет, который так необходим США. По сути, идет война за телекоммуникационный рынок, и США хотят ее выиграть. Через телекоммуникационные сети спецслужбы США читают и перехватывают необходимые данные. Так что, я бы не стал обольщаться этому жесту», — подытожил Гасанов.

Минфин США исключил телекоммуникационное и интернет-оборудование из-под антироссийских санкций в четверг, 7 апреля. Помимо вышеперечисленных вновь не запрещенных действий, разрешается и экспорт, реэкспорт, продажа, поставки напрямую или через другие страны с территории США при участии американского гражданина (где бы он ни находился) услуг, ПО, оборудования или технологий, необходимых для телекоммуникационного обмена в интернете.

В тот же день минфин США расширил санкционные списки, добавив в них 29 российских компаний и восемь граждан РФ. Одна из попавших под ограничения компаний — крупнейший производитель алмазов, группа горнодобывающих компаний «Алроса».

Тогда же обозреватель китайского издания Huanqiu Чжао Цзяочэн высказал мнение, что США являются главными интриганами XXI века, а их цель — разделить и ослабить Россию. По его словам, обострение ситуации вокруг Украины представляет собой новую американскую ловушку, организованную для поглощения РФ и контроля над Европой.

Западные страны продолжают вводить новые санкции против РФ, после того как 24 февраля Россия начала проведение операции по защите мирного населения Донбасса. За несколько дней до этого ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Тогда власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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