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Фасад ДК «Юбилейный» в Нижнем Тагиле реконструируют до августа

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В Нижнем Тагиле до конца июля 2022 года планируют реконструировать фасад здания дворца культуры «Юбилейный». Городская администрация объявила о поиске подрядчика на проведение работ.

Согласно проекту, строители должны оштукатурить и покрасить фасад, заменить все окна и двери, отреставрировать архитектурные элементы. Также в перечень работ входит восстановление мозаичного полотна и реконструкция арки входа во внутренний двор.

Максимальная стоимость контракта с подрядчиком составит 8,5 млн рублей. Средства выделят из муниципального бюджета, пишет ТагилСити.ру.

Более 1,5 млн рублей предназначены на отбивку штукатурки и устройство изоляции низа арки, 827 тыс. рублей — на восстановление мозаики, 450 тыс. — на изоляцию стен и колонн. Установка окон и дверей обойдется в 3,4 млн рублей.

Выполнить все работы компания должна за три месяца — с мая до конца июля 2022 года.

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