МИД Франции заявил о немедленном прекращении поставок угля из РФ в ЕС

Запрет на импорт угля из России в Евросоюз (ЕС) вступают в силу немедленно, при этом действующие контракты будут расторгнуты в августе текущего года. Об этом в пятницу, 8 апреля, заявили в МИД Франции.

«ЕС вчера принял пятый пакет санкций, <...> запрещающий закупку, импорт и транспортировку в Евросоюз российского угля и сопутствующих ископаемых видов топлива. Этот запрет на импорт угля вступает в силу немедленно, за исключением текущих контрактов, которые должны быть расторгнуты в начале августа», — сообщил представитель дипломатического ведомства на брифинге.

Отмечается, что данный переходный период позволит государствам-членам Евросоюза и их компаниям организовать альтернативные поставки угля.

Санкции против России усилились после того, как 24 февраля она начала проведение операции по защите мирного населения Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.