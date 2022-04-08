В России могут увеличить срок ремонта по ОСАГО

В Банк России поступила просьба от Российского союза автостраховщиков (РСА) с просьбой увеличить максимальный срок ремонта по ОСАГО. Его предлагается расширить в два раза — с нынешних 30 до 60 дней.

Как сообщает «Российская газета» 8 апреля, данное предложение разработано в качестве меры по стабилизации страхового рынка в условиях санкционного давления.

Страховщики пояснили, что в условиях западных санкций на рынке наблюдаются сложности с поставкой запасных частей. В связи с чем осуществить ремонт в сроки, предусмотренные сейчас по ОСАГО, невозможно. Кроме того, задержки ремонта бывают вызваны трудностями в проведении банковских расчетов.

Исполнительный директор Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев также добавил, что страховым компаниям важно не только продлить сроки ремонта по ОСАГО, но также чтобы к ним не применялись финансовые санкции, если задержки возникают по не зависящим от них причинам. Предлагается учесть и возможность проведения ремонта запчастями, которые уже побывали в употреблении

РСА уведомил Банк России, что сохранение действующих сроков проведения ремонта в то время, когда в них не представляется возможным уложиться, может побуждать страховых мошенников к освоению новых схем наживы на штрафных выплатах.

Ранее 7 апреля сообщалось, что в марте на фоне возможного повышения цен на ОСАГО потребители купили на 450 тыс. полисов больше, чем в том же месяце 2021 года, однако одновременно с этим отмечен рост нежелательных автостраховщиков. В марте текущего года автовладельцы купили 3,8 млн полисов против 3,35 млн полисов в марте годом ранее.

17 февраля сообщалось, что в России в 2021 году было заключено более 42 млн договоров ОСАГО, что на 3% больше, чем в 2020 году. Так, средняя цена полиса ОСАГО выросла и составила 5590 рублей (+2%). При этом средняя выплата, наоборот, показала отрицательную динамику (–1%) и составила 72 670 рублей.