Боец Никулин поделился ожиданиями от поединка с Бикревым

Боец Тимур Никулин рассказал об ожиданиях от поединка с чемпионом лиги AMC Fight Nights Дмитрием Бикревым. Спортсмены встретятся в соглавном бою турнира PRAVDA, который 15 апреля в прямом эфире будет транслировать телеканал РЕН ТВ.

Журналисты телеканала в пятницу, 8 апреля, побывали на тренировке Никулина.

«Чем сильнее соперник, тем быстрее ты развиваешься, тем быстрее ты будешь понимать, стоишь ли ты того, о чем ты думаешь или нет. Или стоит уже завязывать со спортивной карьерой. Я не хочу драться с мешками, я хочу зарабатывать, мне нравятся громкие имена. Бикрев — это имя очень громкое, потому что человек прошел огонь, воду и медные трубы, поэтому я хочу помериться с ним силами. У него 400 боев в любительской карьере, 30 боев — в профессиональной. Но я думаю, что у меня все-таки есть шансы, потому что у него был год простоя», — отметил Никулин.

По словам спортсмена, чтобы чего-то добиться — нужно рисковать. Сам он свои поединки воспринимает как праздник.

«Я знаю, что мастерство не пропьешь, но кто не рискует, тот не пьет шампанского. Если я буду сидеть и не рисковать, то я и буду таким, которого будут все бить. Он бросил мне вызов. Я принял, потому что считаю, что надо биться с топами. И я хочу уехать за океан биться», — рассказал Никулин.

Он также отметил, что у его соперника есть психологическая боязнь проигрыша, так как он более опытный боец.

«Он уже не спит по ночам, думает, а если он проиграет Тимуру Никулину, как будут смотреть на него другие спортсмены. Хоть он и говорит: «Я буду драться с Никулиным в Никулинском цирке». Так ты в этот цирк и приходишь, ты главная зверушка в моем цирке. Давайте не забывать об этом. Благодаря мне, о нем сейчас будут говорить больше. Я ему делаю имя», — заявил спортсмен, добавив, что он достаточно популярен в поп-ММА, в то время как его соперник никогда в поп-ММА не выходил.

«Все в бою может у меня получится», — заключил Никулин.

Тимур Никулин — российский 25-летний боец ММА, выступающий в среднем весе. Он активно участвует в поп-ММА — на его счету 11 боев, в восьми из которых он одержал победу. Дебют в кулачных боях состоялся летом 2020 года в организации Hardcore Fighting.

Телеканал РЕН ТВ покажет противостояния бойцов Вячеслава Дацика и Сауло Кавалари, Максима Бабанина и Рейнальдо Шарона, а также Дмитрия Бикрева и Тимура Никулина 15 апреля. Они встретятся на ринге в рамках турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ».

Трансляция начнется в 23:15 мск.