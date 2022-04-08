Участок дороги к аэропорту Рощино отремонтируют в Тюмени

В Тюмени планируют отремонтировать участок дороги, ведущей к аэропорту Рощино. Об этом сообщает городская администрация.

Речь идет о улице Владимира Полякова, где просела проезжая часть и появилась колейность. Дорожники заменят там асфальтобетонное покрытие и частично отремонтируют тротуары.

Также на участке намерены реконструировать автобусные остановки и восстановить бордюрный камень, уточняет портал «Наш город».

Всего в этом году дорожное покрытие восстановят на девяти объектах. Работы стартуют с началом строительного сезона.

В 2021 году в Тюмени привели в порядок дороги на восьми улицах. Общая протяженность отремонтированных участков составила более 19 км.