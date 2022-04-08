Эксперт ЭИСИ назвал информационную войну Запада с РФ хорошо спланированной

Информационная война, которая в настоящий момент активно ведется Киевом и другими западными странами против Российской Федерации, была тщательно спланирована заранее. Об этом 8 апреля заявил политолог, специалист Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Алексей Мартынов.

«К информационной войне группа западных страны против России подготовилась сильнее, качественнее и более внимательно, чем даже непосредственно к войне физической», — заявил Мартынов.

Десятки провокаций, сотни недостоверных сообщений со стороны Украины на протяжении всей специальной операции по защите Донбасса, по мнению политологов ЭИСИ, попытка ее затянуть.

5 апреля официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что спецслужбы Украины проведут постановочные съемки для дискредитации российских военных. По его словам, провокации пройдут в ряде городов.

Украинская сторона начала распространять сообщения о большом количестве жертв в Буче, что якобы стало последствием деятельности армии РФ, 3 апреля. Однако, как указало тогда Минобороны РФ, российские военные покинули город еще 30 марта, а все опубликованные киевским режимом фото и видео о якобы преступлениях российских военных в Буче являются провокацией. На следующий день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что смысл преступления киевского режима в украинском городе Буче заключается в срыве мирных переговоров и эскалации конфликта.

В тот же день в беседе с «Известиями» испанский политолог Сезар Видаль отметил, что события в Буче, представленные на кадрах украинской стороны, — хорошо спланированная постановка. По его словам, складывается впечатление, будто умерли люди не в Буче, потому что тела находились в очень странном положении. Кроме того, под погибшими нет луж крови, добавил политолог.

Обстановка в Донбассе обострилась 17 февраля. В Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) сообщили об интенсивных обстрелах со стороны украинских силовиков, в том числе из тяжелого вооружения. Республики объявили всеобщую мобилизацию и эвакуацию мирных жителей на территорию России. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР.

24 февраля Россия начала специальную операцию с целью защиты мирного населения Донбасса.

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