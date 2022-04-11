Россиянам назвали альтернативы ушедших зарубежных сервисов
11 апреля шведская аудиостриминговая платформа Spotify прекратила работу в России из-за закона об уголовной ответственности за распространение фейков о Вооруженных силах РФ. Сервис оказался не единственным принявшим подобное решение. В связи с уходом западных платформ из России многие задаются вопросом, чем можно их заменить, какие существуют альтернативы в РФ. «Известия» составили список аналоговых платформ.
Стриминговый музыкальный сервис Spotify:
- «Яндекс.Музыка»,
- «VK Музыка»,
- «СберЗвук».
Стриминговый сервис кино и сериалов Netflix:
- «Кинопоиск»,
- Ivy,
- Okko,
- «Амедиатека»,
- More.tv,
- Premier,
- Start.
Сервисы по поиску и бронированию отелей Booking и Airbnb:
- ЦИАН,
- «Островок»,
- Tutu.ru,
- «Яндекс.Путешествия»,
- TVIL.ru,
- Ozon Travel,
- «Авито».
Сервисы компьютерных игр и программ MegogoSteam, Nintendo eShop, PlayStation Store и Xbox:
- MY.GAMES Store,
- «Бука»,
- «СофтКлаб».
Как отметил в беседе с «Известиями» директор по стратегическим коммуникациям ESforce Holding Ярослав Мешалкин, россияне, которые привыкли к использованию зарубежных продуктов, поначалу «почувствуют себя неуютно», однако когда решат искать российские альтернативы, довольно легко их найдут.
«В плане консолей всё не так страшно, есть возможность покупать и запускать игры на физических носителях, доступ к библиотеке уже приобретенных игр не блокируется. В цифровых магазинах игр для ПК возникли сложности с оплатой, а ряд издателей отказался продавать свои игры российским пользователям. Думаю, это приведет — или уже привело — к возврату многих пользователей к торрентам и «пиратскому» контенту», — выразил мнение специалист.
Альтернативной могут стать мощные российские игровые платформы, запущенные, например, на базе VK, считает Мешалкин. У этих платформ будет аудитория главной российской соцсети и гарантии безопасности для цифрового имущества пользователей даже в условиях изоляции, заключил он.
4 марта Госдума приняла в третьем чтении поправки в Уголовный кодекс России о наказании за фейки, дискредитацию Вооруженных сил РФ и призывы к санкциям.
Иностранные компании начали уходить с российского рынка после того, как 24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. Решение было принято на фоне обострения в середине февраля обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.
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