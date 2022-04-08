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Штормовое предупреждение объявили в Крыму из-за сильного ветра

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МЧС предупреждает об ухудшении погодных условий на территории Крыма. В регионе ожидается сильный дождь и ураганный ветер.

По данным синоптиков, 11 и 12 апреля через полуостров пройдет южный циклон. Местами возможны очень сильные дожди, а также грозы, уточняет ИА «Крыминформ». Скорость ветра составит 15–20 м/с, временами возможны порывы до 25 м/с. При этом в Гидрометцентре сообщили о потеплении до +23 градусов.

Сотрудники МЧС просят граждан избегать шатких конструкций, дорожных знаков и высоких деревьев.

Сильные дожди также ожидаются в Хабаровском крае. Ветер усилится до 15–22 м/с.

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