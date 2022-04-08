Норвегия пообещала больше не высылать российских дипломатов

Поддерживая дальнейшие контакты с Москвой, в Норвегии уверяют, что дальнейшей высылки российских дипломатов из их страны не будет. Об этом сообщил посол РФ в Норвегии Теймураз Рамишвили 8 апреля.

«Премьер-министр Норвегии неоднократно, даже после того, как были признаны персонами нон грата три сотрудника посольства (РФ), настаивал на том, что больше выдворения не будет», — заявил Рамишвили в эфире телеканала «Россия 24».

По словам посла РФ, ответ Москвы на высылку из Норвегии трех российских дипломатов будет «очень ощутимым» для Осло.

«Разумеется, последуют наши адекватные ответные меры, Москва на этот счет уже раздумывает. Меры, естественно, тоже будут очень ощутимыми для норвежцев», — отметил дипломат.

Ранее 6 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также подтвердила, что Москва ответит соответствующе на высылку трех российских дипломатов из Норвегии.

До этого в тот же день министр иностранных дел Норвегии Анникен Хюитфельдт озвучила решение об объявлении трех дипломатов посольства России в Осло персонами нон грата. Тогда же Захарова назвала высылку дипломатов информационно-политической атакой. По ее словам, странам Запада необходимо продемонстрировать «некую кучность своих действий», которую они называют солидарностью.

Днем ранее о своем решении выслать из страны 30 российских дипломатов сообщили в МИД Италии. Там отметили, что сотрудников российской дипмиссии высылают по соображениям «национальной безопасности». В это же время объявила о высылке 15 российских дипломатов Дания.

Страны Европы высылают десятки российских дипломатов. С конца марта о таком решении объявили Латвия, Эстония, Словения, Португалия, Норвегия, Румыния, Франция, Чехия, Бельгия, Нидерланды, Испания, Италия, Дания, Германия, Греция. 7 апреля к ним присоединилась Австрия. За несколько месяцев страны выслали около 400 российских дипломатов.

Как 5 апреля отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Кремль негативно относится к высылке странами Евросоюза российских дипломатов. По его словам, это недальновидный шаг, который осложнит общение стран и неминуемо приведет к ответным шагам.