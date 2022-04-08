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В Нижневартовске возбуждено дело после взрыва газового баллона

Уголовное дело возбуждено после взрыва газового баллона в Нижневартовске
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По факту взрыва газового баллона на канализационной насосной станции в Нижневартовске Ханты-Мансийского автономного округа, при котором пострадали пять человек, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пятницу, 8 апреля, на сайте управления следственного комитета по Ханты-Мансийскому автономному округу.

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Ранее 8 апреля сообщалось, что в здании канализационной насосной станции на улице 60 лет Октября произошел взрыв газовоздушной смеси.

По версии следствия, около 11 часов в помещении канализационной насосной станции № 1 во время работ по обслуживанию оборудования произошел хлопок газовоздушной смеси. В результате чего обрушилось перекрытие между этажами и другие конструкции станции.

Отмечается, что пятеро работников организации в возрасте от 23 до 56 лет получили термические травмы различной степени тяжести, с которыми госпитализированы в медицинское учреждение.

Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении работ»).

По уголовному делу устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проверяется версия о воспламенении паров газа, поступивших из сточной системы города.

Ранее сообщалось о взрыве газа в жилом доме в Воронеже, в результате которого погибли два человека. ЧП произошло 12 марта в многоэтажном доме на ул. Хользунова. Последовавший после хлопка пожар охватил несколько квартир. Из здания эвакуировали 113 человек. Ход и результаты расследования инцидента поставил на контроль председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

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