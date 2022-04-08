Политолог заявил о начале информационной войны против России в 2014 году

Директор Института системных политических исследований и гуманитарных проектов Анатолий Гагарин заявил, что информационная война против России началась не сейчас, а гораздо раньше, еще в 2014 году. Таким образом он в пятницу, 8 апреля, прокомментировал «Известиям» результаты опроса ВЦИОМ, согласно которому большинство россиян считают, что в настоящее время против РФ ведется информационная война.

«Она проходила в более-менее скрытой форме. Теперь все процессы, которые до этого были инициированы и проводились с помощью соответствующих информационных инструментов и носителей, я имею в виду блогеров, специалистов по СММ, которые активно участвовали в скрытой форме в процессах, которые происходили у нас в стране», — подчеркнул он.

По словам политолога, с началом специальной военной операции по защите Донбасса «все эти скрытые участники процесса расчехлились».

«Теперь для населения очень понятно, кто является главным инициатором, главным заказчиком всех этих информационных войн, которые ведутся против России, против населения, против руководства страны. И это понимание очень хорошо отражается в цифрах, которые мы видим после проведения этого исследования», — сказал Гагарин, отметив, что заказчики этой информационной атаки фактически не достигли поставленных задач.

Он подчеркнул, что то, как население России воспринимает происходящее, говорит об уровне его сплоченности.

Опрос ВЦИОМ был опубликован ранее в этот же день. Согласно результатам исследования, большинство респондентов (90%) считают, что против России ведется информационная война в связи с проведением специальной военной операции. 61% опрошенных также заявил, что видел материалы, демонстрирующие действия РФ в негативном ключе.

Вместе с тем деятельность президента России Владимира Путина одобряют более 78% участников опроса, а решение о проведении специальной военной операции — 74%.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.