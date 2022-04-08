Прямой эфир
Мир
Хорватия направит Украине свыше €200 тыс. в качестве срочной помощи
Экономика
МИД Франции заявил о немедленном прекращении поставок угля из РФ в ЕС
Авто
В России могут увеличить срок ремонта по ОСАГО
Мир
Норвегия пообещала больше не высылать российских дипломатов
Экономика
Канцлер ФРГ выразил надежду на отказ от нефти из РФ до конца 2022 года
Мир
Сербию исключили из санкций ЕС на запрет поставок российской нефти
Наука
SpaceX запустила корабль с частным экипажем к МКС
Мир
Силы ДНР эвакуировали из Мариуполя еще 262 человека
Наука
Глава NASA назвал прочным сотрудничество РФ и США в космосе
Экономика
Евросоюз заморозил российские и белорусские активы на сумму €30 млрд
Мир
Минэкономики ФРГ заявило о неизменной позиции по оплате газа
Сюжет:

Политолог заявил о начале информационной войны против России в 2014 году

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Директор Института системных политических исследований и гуманитарных проектов Анатолий Гагарин заявил, что информационная война против России началась не сейчас, а гораздо раньше, еще в 2014 году. Таким образом он в пятницу, 8 апреля, прокомментировал «Известиям» результаты опроса ВЦИОМ, согласно которому большинство россиян считают, что в настоящее время против РФ ведется информационная война.

Спецоперация в Донбассе 8 апреля. Текстовая трансляция
Как развиваются события в ЛДНР, на Украине и в мире на ее фоне — в онлайн-репортаже «Известий»

«Она проходила в более-менее скрытой форме. Теперь все процессы, которые до этого были инициированы и проводились с помощью соответствующих информационных инструментов и носителей, я имею в виду блогеров, специалистов по СММ, которые активно участвовали в скрытой форме в процессах, которые происходили у нас в стране», — подчеркнул он.

По словам политолога, с началом специальной военной операции по защите Донбасса «все эти скрытые участники процесса расчехлились».

«Теперь для населения очень понятно, кто является главным инициатором, главным заказчиком всех этих информационных войн, которые ведутся против России, против населения, против руководства страны. И это понимание очень хорошо отражается в цифрах, которые мы видим после проведения этого исследования», — сказал Гагарин, отметив, что заказчики этой информационной атаки фактически не достигли поставленных задач.

Он подчеркнул, что то, как население России воспринимает происходящее, говорит об уровне его сплоченности.

Опрос ВЦИОМ был опубликован ранее в этот же день. Согласно результатам исследования, большинство респондентов (90%) считают, что против России ведется информационная война в связи с проведением специальной военной операции. 61% опрошенных также заявил, что видел материалы, демонстрирующие действия РФ в негативном ключе.

Вместе с тем деятельность президента России Владимира Путина одобряют более 78% участников опроса, а решение о проведении специальной военной операции — 74%.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022